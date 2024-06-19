Ошибки в интерьере ванной и туалета, которые могут стоить вам здоровья

Неправильно бросать зубные щетки прямо на край раковины или столешницу умывальника. Поэтому стоит приобрести стаканчик для щеток и пасты. Поскольку средства для чистки зубов используют дважды в день, остальное время они должны правильно храниться. Стаканчик можно поставить на край раковины, полочку или применить еще более удобные навесные конструкции для хранения щеток и пасты. Есть даже с УФ-облучателем и специальным дозатором пасты . Выбор за вами. Стаканчик для щеток и пасты раз в неделю нужно мыть и просушивать.