Ошибки в интерьере ванной и туалета, которые могут стоить вам здоровья

Ванная комната и туалет должны быть чистыми, это даже не обсуждается. Но поскольку вы ежедневно проводите в этом месте некоторое время, выполняя рутинные ритуалы (умывание, чистку зубов, бритье, купание, косметические процедуры), то уют и удобство этих мест могут определять ваше настроение. Поэтому в ванной и туалете вам должно быть максимально комфортно, удобно, при этом пространство должно быть свободным.
Попробуем подобрать необходимые и полезные аксессуары с точки зрения вашего здоровья и удобства, комфорта. Поможет в этом «Доктору Питеру» Оксана Шабалина — аллерголог-иммунолог высшей категории клиники «АБИА»
Аллерголог-иммунолог высшей категории, взрослый и детский специалистЛичный сайт
Выбор эксперта
За многие годы практики мне встречались пациенты, которые, будучи взрослыми людьми, не знали о ежедневных гигиенических правилах ухода за собой для сохранения своего здоровья. А это важно, например, когда у пациента частые высыпания на коже. Вот что я бы рекомендовала иметь в каждой ванной.
Важно каждому члену семьи иметь два полотенца. Одно большое — для вытирания тела, а второе полотенце — для лица. Отдельное полотенце должно быть для рук, для всех членов семьи. Менять полотенца нужно 1-2 раза в неделю.
У каждого должна быть своя зубная щетка, и лучше, если она будет электрическая. Щетку рекомендовано менять 1 раз в 2 месяца (или насадки к щетке, если это электрический прибор). Щетинки нужно периодически промывать с мылом и давать щетке высохнуть до следующего использования.
Ирригатор для промывания межзубных промежутков и полости рта. Прибор используется 2 раза в сутки после чистки зубов. Это тренирует десны, является профилактикой пародонтоза.
Бритва для удаления волос должна быть одноразовой и использоваться только одним человеком, лезвия бритвы должны просохнуть к следующему применению.
Мыло и коврики
«Если семья большая, то для мытья рук лучше использовать жидкое мыло, на кусочках остаются микробы», — уточняет доктор Шабалина.
После выхода из душа лучше использовать хлопковое напольное полотенце, которое хорошо впитывает влагу, часто и легко стирается. Это гораздо гигиеничнее тяжелого синтепонового коврика, в котором накапливается грязь.
Если кто-то из членов семьи любит принимать ванну, то ее следует предварительно тщательно вымыть содой или другим экологичным чистящим средством и хорошо ополоснуть водой. Важно подчеркнуть: все продукты бытовой химии, которые могут соприкасаться с кожей человека, необходимо после чистки поверхностей тщательно смывать во избежание ожогов и отравлений.
Что стоит добавить к списку
Неправильно бросать зубные щетки прямо на край раковины или столешницу умывальника. Поэтому стоит приобрести стаканчик для щеток и пасты. Поскольку средства для чистки зубов используют дважды в день, остальное время они должны правильно храниться. Стаканчик можно поставить на край раковины, полочку или применить еще более удобные навесные конструкции для хранения щеток и пасты. Есть даже с УФ-облучателем и специальным дозатором пасты. Выбор за вами. Стаканчик для щеток и пасты раз в неделю нужно мыть и просушивать.
Карниз и занавеска для шторы
Чтобы во время приема душа брызги воды не разлетались по всей ванной, не попадали на пол и не создавали угрозу поскользнуться при выходе, купите карниз с занавеской для душа. Они бывают разных размеров и форм, можно выбрать самый удобный. Занавески обычно бывают из синтетической ткани или из клеенки. Первый вариант предпочтительнее: прочная нелиняющая занавеска удобна, ее можно стирать в машинке.
Для очистки шторки от загрязнений и предупреждения плесени стирайте ее в машинке со 100 граммами пищевой соды на деликатном режиме. При полоскании добавьте 100 мл столового уксуса.
Сиденье для унитаза с крышкой
Важно, чтобы унитаз всегда был прикрыт крышкой, особенно при смывании, — это гигиеническое правило. Сегодня можно выбрать разные виды сидений и крышек: пластиковые, с чехлами из поролона, с искусственным мехом и т.д. Мягкое сиденье — это часть декора ванной и дополнительный комфорт при сидении на унитазе. Однако не забывайте о чистоте и гигиене, периодически эти изделия нужно стирать или мыть с обеззараживающими средствами.
Противоскользящий коврик
Если в доме есть пожилые люди или дети, нелишним будет использование противоскользящего коврика для ванны. Он стелется на дно и фиксируется присосками, не давая мокрым ногам скользить. Обычно коврики делают из силикона, они легко моются щеткой с привычным чистящим средством.