Раз день или раз в неделю: как часто на самом деле нужно принимать душ

Как часто нужно принимать душ на самом деле? По словам дерматолога Джойса Парка, не существует универсального ответа на этот вопрос. Идеальная частота зависит от типа вашей кожи и волос, от погоды за окном, климата, в которым вы живете, и от того, насколько сильно вы потеете и насколько грязны, пишет издание New York Post.