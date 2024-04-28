Раз день или раз в неделю: как часто на самом деле нужно принимать душ

Полный отказ от душа — очень плохая идея. Мало того, что окружающие будут страдать от неприятного запаха грязного тела, так еще и вашему здоровью отсутствие гигиены может сильно навредить.
Однако во всем важна мера. Вы наверняка слышали, что часто принимать слишком горячий душ может быть тоже не очень вредно.
Однако американские дерматологи предупреждают: перебарщивать с гигиеной может быть не слишком полезно даже в случае, если вы стоите под водой обычной температуры.
Мнение общества заставляет мыться
Дерматолог Джули Руссак отмечает: продолжительный и ежедневный душ может лишить микробиома кожи и истончить ее естественную защиту. Этот момент способен повлиять на состояние всего организма в целом.
По мнению профессора социологии Бристольского университета Дейла Саутертона, современный человек моется гораздо чаще, чем наши предки. По сути, изменения в этом вопросе начали происходить в последнее столетие — просто потому, что водопровод, душ и ванна стали появляться в каждом доме.
Многие ученые также согласны с тем, что мы ежедневно моемся в душе не столько из-за реальной физиологической необходимости, сколько из-за того, что в обществе принято считать это нормальным.
Все индивидуально
Как часто нужно принимать душ на самом деле? По словам дерматолога Джойса Парка, не существует универсального ответа на этот вопрос. Идеальная частота зависит от типа вашей кожи и волос, от погоды за окном, климата, в которым вы живете, и от того, насколько сильно вы потеете и насколько грязны, пишет издание
Однако Парк советует тем, кто обладает более сухой кожей или склонен к экземе, принимать душ быстрее и не так часто, чтобы сохранить микробиом кожи.
А если вы все-таки чувствуете, что вам комфортно принимать душ каждый день, то дерматологи рекомендуют сосредоточиться на частях тела с наиболее высокой концентрацией пота.
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Как ежедневный душ ослабляет иммунитет
Как отмечает ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, ежедневный душ — одна из тех гигиенических привычек, которая на самом деле способна только ухудшить ваше здоровье.
В некоторых случаях каждодневное мытье может спровоцировать аллергию и излишнюю сухость кожи. Более того, есть исследования, авторы которых писали о вреде ежедневного душа для иммунитета. Ученые говорят, что наша иммунная система нуждается в стимуляции грязью и различными микроорганизмами. Кроме того, вода может смывать еще и хорошие бактерии.