Почему душ лучше, чем ванна: 3 очевидных плюса

«Относительно здоровому человеку это не повредит, а вот людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не рекомендуется часто принимать ванну, тем более горячую, — советует врач. — От ванны также стоит отказаться при повышенном или пониженном давлении, тромбозе, варикозном расширении вен, повышенной температуре тела. Рекомендуется воздержаться от этой процедуры беременным женщинам, в том числе и потому, что во время беременности нагрузка на сердце возрастает».