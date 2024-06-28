Почему душ лучше, чем ванна: 3 очевидных плюса

Для здоровья полезны любые виды гигиенических процедур, если они направлены на очищение тела от загрязнений и снятие избыточного напряжения после трудового дня.
Но какая из этих процедур полезнее для ежедневного применения — прием душа или купание в ванне? Можно ли каждый день только принимать душ или только купаться в ванне, лежать в ней и расслабляться? Специалист лаборатории «Гемотест» Александра Филёва, врач-дерматолог, рассказала, в каких случаях душ полезнее ванны и кому длительные водные процедуры рекомендуется вообще исключить.
Дерматовенеролог лаборатории «Гемотест»
Как часто, чтобы было полезно
Принимать ванну — приятная процедура, которая у многих ассоциируется с полноценным отдыхом. Однако каждый вечер лежать в теплой воде не слишком полезно для здоровья. Лучше принимать ванну 1–2 раза в неделю, а для ежедневной гигиены использовать душ.
«Одно из главных преимуществ душа заключается в том, что он не сушит кожу. В ванне человек может лежать и полчаса, и час. Вода успевает размягчить верхний слой кожи, смыть с него защитный липидный слой. В результате кожа пересушивается, шелушится, возникает ощущение стянутости, могут появиться микротрещины, которые часто становятся входными воротами для инфекции», — рассказывает Александра Филёва.
Не нагружает сердце и сосуды
Кроме того, душ, в отличие от ванны, не так сильно нагружает сердечно-сосудистую систему. В горячей ванне расширяются мелкие капилляры, и даже более крупные сосуды, за счет чего возрастает нагрузка на сердце из-за притока большего объема крови и необходимости ее перекачки по телу, поддержания нужного уровня давления.
«Относительно здоровому человеку это не повредит, а вот людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не рекомендуется часто принимать ванну, тем более горячую, — советует врач. — От ванны также стоит отказаться при повышенном или пониженном давлении, тромбозе, варикозном расширении вен, повышенной температуре тела. Рекомендуется воздержаться от этой процедуры беременным женщинам, в том числе и потому, что во время беременности нагрузка на сердце возрастает».
Не рекомендуется принимать ванны при обострении дерматологических заболеваний. Если на поверхности кожи есть открытые ранки, язвочки, тогда прием ванны будет мешать их заживлению. Кроме того, велик риск разнести инфекцию на здоровые участки кожи, что ухудшит состояние.
«Также не стоит принимать ванны при инфекционных заболеваниях мочеполовой системы, например при цистите: нагревание тела способствует размножению патогенной флоры и ухудшению состояния. Рекомендуется избегать этих процедур при обострении заболеваний печени и почек, туберкулезе, онкологических заболеваниях, сахарном диабете, а также после маникюра, инъекционных косметических процедур», — рассказала эксперт лаборатории «Гемотест».
Просто и быстро
Душ в сравнении с приемом ванны действительно более универсальная гигиеническая процедура, которая позволяет экономить время и воду (что полезно для экологии и кошелька). На ежедневной основе он полезнее, если необходимо просто смыть пот, загрязнения и перевести дух. Однако полностью отказываться от ванны тоже не стоит.
«Если у человека нет противопоказаний, такое домашнее СПА помогает снизить уровень кортизола (гормона стресса), успокоиться, снять мышечное напряжение и уменьшить боль в мышцах после активной тренировки. Главное — не злоупотреблять приемом ванн. Рекомендуется принимать ванну не дольше 15–20 минут, а после процедуры обязательно увлажнить кожу кремом для тела, чтобы защитить от пересыхания и раздражения», — отмечает Александра Филёва.