«Грязнуль замуж не возьмут», «У тебя ПМС» и еще 6 стереотипов, разрушающих жизнь девушки

В самых разных странах и культурах, которые принято относить к светским, до сих пор сохраняются предрассудки в отношении того, как должна выглядеть и вести себя настоящая женщина. Основные из них перечислила Ольга Давыдова, педагог-психолог и эксперт Федерального научно-методического центра толерантности.
Педагог-психолог и эксперт Центра толерантности Еврейского музея
1. «Дочь — отрезанный ломоть»
Мальчикам — все самое лучшее. Буквально — распределение ресурсов внутри семьи происходит несправедливо, предпочтение отдается сыновьям, ведь они «продолжатели рода». Считается, что родители должны обеспечить сына жильем, оплатить его свадьбу, дать денег на образование и на открытие собственного дела.
А вот дочь — отрезанный ломоть, спонсировать ее должен муж, которого ей, понятно, нужно поскорее отыскать, чтобы почувствовать себя устойчиво в этом нестабильном мире.
2. «Кто тебя, грязнулю, замуж возьмет?»
В обществе все еще бытует представление о сугубо женских занятиях: девочка должна уметь помыть пол, пришить пуговицу, приготовить, постирать, находить общий язык с детьми. При этом мужчине этими глупостями можно не заниматься, он должен уметь прикрутить розетку, лампочку и прибить гвоздь. Но упускается из виду то, что женщина тоже обычно работает полный рабочий день.
В декрете тоже должна сидеть женщина, хотя, например, в Швеции в отпуск по уходу за ребенком должны уходить по очереди оба родителя. В России же очень мало кто из отцов решается на это.
3. «Должна выглядеть прилично»
Даже в светской стране эксперименты со внешностью, на которые идут девушки, воспринимаются обществом плохо. Пирсинг, татуировки, смелые наряды, чрезмерно короткие или яркие волосы — все это не подобает «приличной» женщине и говорит, как минимум, о ее легкомысленности, как максимум — о распущенности.
При этом не забываем, что женщина абсолютно всегда должна выглядеть на все сто: быть ухоженной и в форме, даже если только что родила ребенка, закончила последнюю задачу по своей второй работе или недавно переболела гриппом. А вот к мужчинам такие жесткие стандарты красоты обычно не применяются.
4. «Сучка не захочет, кобель не вскочит»
Да, речь идет о виктиблейминге, и этот пункт логично вытекает из предыдущего. Если девушка одета «неподобающе», значит, пусть и расплачивается за чрезмерное внимание мужчин. Даже если речь о насилии, найдется кто-нибудь, кто начнет глубокомысленно распространяться на тему того, как ярко у девушки в тот вечер были нарисованы стрелки и какие вырезы на платье считаются недопустимыми.
Получается, если ты не ведешь себя в обществе скромно, не выглядишь невзрачной, то в любой момент твоей жизни и здоровью угрожает опасность.
5. «Какой из тебя инженер?»
Есть также представление о сугубо женских профессиях и занятиях, которые мешают девочкам получать образование в технических вузах, продвигаться по карьерной лестнице. В каждый момент времени им приходится конкурировать с мужчинами, и предпочтение отдается им, так как в той или иной области привычнее видеть специалиста этого пола.
Так происходит в том числе потому, что у некоторых до сих пор есть представление о женском и мужском мозге, и работодатель, например, может отпускать сексистские шуточки про ПМС и какую-то «женскую логику».
6. «Уже и жениха пора бы»
Во многих странах до сих пор считается, что главное предназначение женщины — найти мужа и стать счастливой матерью. Образование и карьера будто бы априори должны быть на пятом-десятом месте. Упускается из виду то, что все женщины разные и приоритеты — тоже. Для одной действительно огромное значение имеет семья, другая же хочет добиться чего-то другого.
Все эти предрассудки толкают девушек на то, чтобы вступать в ранние браки (иногда — лишь бы родители отстали), уходить в декрет, даже если учишься только на втором курсе, а потом отдавать все свои силы воспитанию детей и ведению домашнего хозяйства, вместо того чтобы развиваться в профессиональном плане.
А еще девушка, у которой никого нет, считается своего рода неполноценной. К парням такого отношения обычно нет.
7. «И пусть себе пристает — порадовалась бы»
Когда девушки жалуются на чрезмерное внимание со стороны мужчин, скользкие комплименты от начальника и коллег, приставания и даже сталкинг, в ответ они могут увидеть лишь снисходительную улыбку. «Глупая какая, радовалась бы, что так нравишься мужчинам!»
Считается, что женщине всегда должно быть приятно, что на нее пялятся и пытаются познакомиться, как будто нет ничего важнее в мире, чем нравиться мужчинам. Из-за такой парадигмы мышления девушки часто не видят грани между ухаживаниями и приставанием и становятся жертвами насилия. Или вступают в абьюзивные отношения, в которых их не уважают.
8. «У тебя ПМС, что ли?»
Да, женщины действительно эмоциональнее мужчин, и часто их обвиняют в чрезмерной драматизации происходящего, называют истеричками и шутят по поводу предменструального синдрома, овуляции и других гормональных скачков, которые провоцируют перепады настроения.
В то же время совершенно очевидно, что контролировать свои эмоции стоит учиться и мужчинам, и женщинам. Как показывает практика, большинство из нас с трудом признают, что чувствуют боль, страх, раздражение, злость и совсем не умеют проговаривать свои чувства.