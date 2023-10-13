«Грязнуль замуж не возьмут», «У тебя ПМС» и еще 6 стереотипов, разрушающих жизнь девушки

Считается, что женщине всегда должно быть приятно, что на нее пялятся и пытаются познакомиться , как будто нет ничего важнее в мире, чем нравиться мужчинам. Из-за такой парадигмы мышления девушки часто не видят грани между ухаживаниями и приставанием и становятся жертвами насилия. Или вступают в абьюзивные отношения, в которых их не уважают.