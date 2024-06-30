Гоняет пьяным без правил и ходит по врачам: чего на самом деле боится человек-нарцисс

Кто такой человек-нарцисс? Он высокомерен, эмоционально холоден, давит гиперконтролем, зависим от чужой похвалы и очень боится быть отверженным.
Но что же делать, если нарцисс — вы сами или тот, кто находится рядом, близкий родственник или начальник? Об этом в своей новой книге, которая вышла в издательстве «Альпина Паблишер», рассказывает психолог Владислав Чубаров. В ней есть советы, которые помогут облегчить общение с этими своеобразными людьми, способы избегать конфликтов и защищать собственные границы и действенные стратегии самопомощи для самих нарциссов.
«Доктор Питер» публикует отрывок из книги Владислава Чубарова «Совершенство, которое мешает жить». Чего же на самом деле боятся нарциссы, каковы их неосознаваемые и глубинные страхи и почему многие страдают фобиями или тревожатся по поводу старения?
Психолог, коуч, бизнес-тренер, 20 лет практики, автор бестселлеров «Погружение в себя», «Я и мои деньги», «Привязанность и сепарация»Личный сайт
Типичные тревоги нарцисса
Разговор о спектре чувств и мыслей нарциссичного человека, о «начинке его души» будет неполным без упоминаний типичных опасений и тревог такой личности.
…Чаще всего у нарциссичного человека вызывает тревогу то, чем он не может управлять, ведь именно эти вещи наглядно показывают ему, что он не всесилен, а уязвим. Именно поэтому нарциссичные люди могут больше других хотеть контролировать близких, требовать, чтобы ребенок или партнер всегда рассказывал, куда он идет, кто ему звонил, с кем он виделся.
Близкий должен быть максимально предсказуем и управляем. Человеку с нарциссическим характером трудно, иногда невозможно признаться себе в том, что он нуждается в другом человеке. Часто он нуждается в первую очередь в той роли, которую играет в отношениях с ним его партнер или друг. Когда нарцисс подозревает, что важный для него человек может исчезнуть, он пытается при помощи контроля удержать его рядом с собой.
Страх перед старением
Некоторые нарциссичные люди очень боятся, что что-то может случиться с их здоровьем, телесной оболочкой. Фобии, связанные с болезнями или старением, имеют глубокие основания в психологии нарциссической личности.
Нарцисс не знает, кто он такой, и вынужден все время собирать себя из отдельных отражений и внешних оценок. Глубоко под этим лежит страх исчезновения, страх отсутствия самого себя, который и воплощается в страхе смерти, болезни и физической привлекательности.
При этом нарциссичные люди могут как вовсе игнорировать врачей (защищаясь «магическим» представлением о том, что с ними ничего не может случиться), так и, наоборот, уделять здоровью слишком большое внимание.
Например, одна из моих клиенток каждый месяц делает проверки разных органов, считая, что таким образом контролирует появление смертельных заболеваний (то есть избегает смерти).
Нарциссический человек может перебарщивать со здоровым образом жизни или правильным питанием как из стремления к совершенству, так и из неосуществимого желания не стареть, не болеть и не умирать. Часто именно нарциссы переусердствуют с пластическими операциями, стремясь любой ценой сохранить свой внешний облик.
Биохакинг — нарциссический феномен
Нарциссический человек может стыдиться своей ипохондрии, втайне укорять себя за трусость, но может и, наоборот, рационализировать свою заботу о теле и красоте, считать других ленивыми или небрежными, презирать толстых или опустившихся.
Идеи некоторых направлений позитивной психологии о том, что болезнь можно навлечь на себя плохими мыслями или недостаточной осознанностью, находят глубокое понимание в душе иных нарциссов: «Если я как следует постараюсь, то смогу оставаться здоровым вечно, уж я-то не допущу чужих ошибок и не умру».
Нарциссическим по своей сути является движение биохакинга, приверженцы которого стремятся полностью контролировать и менять в лучшую сторону показатели своего организма. Для этого биохакеры могут потреблять множество пищевых добавок, лекарств, измерять каждый день сотни параметров. Речь, конечно, не о том, что все биохакеры непременно имеют нарциссический характер, но о том, что биохакинг сам по себе — нарциссический феномен.
Важно понимать, что амбивалентность нарциссического характера иногда приводит к самым невероятным парадоксам. Один и тот же человек может считать себя магически заговоренным и гонять по дорогам без правил в пьяном виде, — при этом опасаться малейшего признака нездоровья и постоянно делать ненужные медицинские проверки.
Он же может вслух говорить о том, что не ценит партнера и готов расстаться с ним или с ней хоть сию минуту, — при этом отслеживать его или ее звонки и не пускать на встречу с друзьями.