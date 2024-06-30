Гоняет пьяным без правил и ходит по врачам: чего на самом деле боится человек-нарцисс

…Чаще всего у нарциссичного человека вызывает тревогу то, чем он не может управлять, ведь именно эти вещи наглядно показывают ему, что он не всесилен, а уязвим. Именно поэтому нарциссичные люди могут больше других хотеть контролировать близких, требовать, чтобы ребенок или партнер всегда рассказывал, куда он идет, кто ему звонил, с кем он виделся.

Близкий должен быть максимально предсказуем и управляем. Человеку с нарциссическим характером трудно, иногда невозможно признаться себе в том, что он нуждается в другом человеке. Часто он нуждается в первую очередь в той роли, которую играет в отношениях с ним его партнер или друг. Когда нарцисс подозревает, что важный для него человек может исчезнуть, он пытается при помощи контроля удержать его рядом с собой.