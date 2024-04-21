Голландский пенсионер умер после 613 дней ковида, прививки ему не помогли

Историю болезни и смерти от долгого ковида мужчины из Нидерландов изучили исследователи Медицинского центра Амстердамского университета. 72-летний пенсионер скончался после после 613 дней страданий от коронавируса, который мутировал в его организме около 50 раз, пишет
Редкая ультрамутация
Мужчина сделал несколько прививок от ковида, когда разразилась пандемия коронавируса, но они не защитили его от заражения штаммом «омикрон» в феврале 2022 года. Медики выяснили, что вакцинация не помогла выработать антитела в организме пациента.
Голландца пытались лечить препаратами от ковида, но вирус каждый раз адаптировался, чтобы противостоять активным веществам. «Клинического ответа на лечение, назначенное врачами, не было», — отмечают исследователи, изучавшие редкий случай.
Всего за время болезни вирус в организме мужчины мутировал несколько десятков раз, пока наконец не превратился в ультрамутированный вариант. В отчете ученых отмечается, что неизвестно, заражал ли мутантный вирус других людей.
Долгий ковид
Сообщается, что пациент страдал заболеванием костного мозга, которое повлияло на его эритроциты и стволовые клетки. Позже у мужчины развилась лейкемия. Для действенного лечения пенсионеру пришлось принимать иммунодепрессанты, подавляющие иммунную систему, поскольку его организм не мог бороться с коронавирусом естественными антителами.
Пациент скончался осенью 2023 года. Согласно
Ранее сообщалось о нескольких случаях болезни продолжительностью в сотни дней. Так, самым долгим ковидом считался 505-дневный у британца. Этот мужчина тоже умер.
Важные выводы
«Этот случай подчеркивает риск долгого ковида у пациентов с ослабленным иммунитетом. Уникальные варианты вируса SARS-CoV-2 могут появляться из-за обширной эволюции внутри организма хозяина», — отметили исследователи. Они заявляют, что надо продолжать изучать людей, болевших ковидом долго, — это потенциальная угроза появления новых вариантов вируса.
Напомним, что ученые Института Кирби недавно выяснили, что у относительно здоровых людей, не с ослабленным иммунитетом, иммунная система полностью восстанавливается через два года после перенесенного ковида.