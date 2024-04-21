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Голландский пенсионер умер после 613 дней ковида, прививки ему не помогли

Голландец перенес самую длительную зарегистрированную инфекцию COVID-19, продолжавшуюся рекордные 613 дней. Вирус мутировал в его организме более 50 раз.

21 апреля 202410
Голландский пенсионер умер после 613 дней ковида, прививки ему не помогли

Историю болезни и смерти от долгого ковида мужчины из Нидерландов изучили исследователи Медицинского центра Амстердамского университета. 72-летний пенсионер скончался после после 613 дней страданий от коронавируса, который мутировал в его организме около 50 раз, пишет TIME.

Редкая ультрамутация

Мужчина сделал несколько прививок от ковида, когда разразилась пандемия коронавируса, но они не защитили его от заражения штаммом «омикрон» в феврале 2022 года. Медики выяснили, что вакцинация не помогла выработать антитела в организме пациента.

Голландца пытались лечить препаратами от ковида, но вирус каждый раз адаптировался, чтобы противостоять активным веществам. «Клинического ответа на лечение, назначенное врачами, не было», — отмечают исследователи, изучавшие редкий случай.

Всего за время болезни вирус в организме мужчины мутировал несколько десятков раз, пока наконец не превратился в ультрамутированный вариант. В отчете ученых отмечается, что неизвестно, заражал ли мутантный вирус других людей.

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Долгий ковид

Сообщается, что пациент страдал заболеванием костного мозга, которое повлияло на его эритроциты и стволовые клетки. Позже у мужчины развилась лейкемия. Для действенного лечения пенсионеру пришлось принимать иммунодепрессанты, подавляющие иммунную систему, поскольку его организм не мог бороться с коронавирусом естественными антителами.

Пациент скончался осенью 2023 года. Согласно отчету исследователей, в общей сложности голландец болел 613 дней — почти два года. Это оказался самый продолжительный ковид в истории. Необычную медицинскую историю голландца будут разбирать врачи и ученые на медицинском саммите в Барселоне на следующей неделе.

Ранее сообщалось о нескольких случаях болезни продолжительностью в сотни дней. Так, самым долгим ковидом считался 505-дневный у британца. Этот мужчина тоже умер.

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Важные выводы

«Этот случай подчеркивает риск долгого ковида у пациентов с ослабленным иммунитетом. Уникальные варианты вируса SARS-CoV-2 могут появляться из-за обширной эволюции внутри организма хозяина», — отметили исследователи. Они заявляют, что надо продолжать изучать людей, болевших ковидом долго, — это потенциальная угроза появления новых вариантов вируса.

Напомним, что ученые Института Кирби недавно выяснили, что у относительно здоровых людей, не с ослабленным иммунитетом, иммунная система полностью восстанавливается через два года после перенесенного ковида.

Автор текста:Анна Майская
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