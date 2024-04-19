В Институте Кирби выяснили, когда после ковида иммунитет восстановится на 100%

Группа ученых из Института Кирби при Университете Нового Южного Уэльса в Сиднее совместно с коллегами из больницы Сент-Винсент
Эксперты в течение двух лет внимательно наблюдали за состоянием здоровья добровольцев, в том числе и за показателями крови. Результаты сравнивали с анализами контрольной группы.
Оказалось, что через 8 месяцев после начала заболевания в образцах крови заболевших все еще сохранялись показатели системного воспаления организма. Ученые сделали вывод, что люди страдают от последствий так называемого «долгого ковида».
Через полтора года после перенесенной болезни их анализы значительно улучшились.
«В большинстве образцов, которые мы анализировали в лаборатории, биомаркеры, ранее указывавшие на аномальную иммунную функцию, исчезли», — говорит доктор Чансават Пхетсупхан, первый автор статьи и старший преподаватель Института Кирби.
Однако наилучшие результаты ученые отметили через два года после начала заболевания. Анализы показали, что большинство образцов крови схожи с образцами контрольной группы. Кроме того, 62% участников испытания отметили, что чувствуют себя так же хорошо, как и до болезни, отсроченные симптомы пропали.
На основе этого эксперты сделали вывод: у большинства людей иммунная система полностью восстанавливается через два года после перенесенного заболевания.
Ученые также отмечают, что каждый организм индивидуален, поэтому схему нельзя считать единой для всех. У экспертов вызывает беспокойство тот факт, что треть участников испытания даже через два года после заболевания жаловались на самочувствие. Они связывают это с тем, что люди могли снова заразиться, в том числе и мутировавшими штаммами.
«В любом случае итоги исследования вселяют оптимизм. Мы видим, что иммунная система может полностью восстановиться. Важно продолжать испытания, в том числе сравнивать привитых и непривитых людей», — заключили исследователи.