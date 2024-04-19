В Институте Кирби выяснили, когда после ковида иммунитет восстановится на 100%

Ученые также отмечают, что каждый организм индивидуален, поэтому схему нельзя считать единой для всех. У экспертов вызывает беспокойство тот факт, что треть участников испытания даже через два года после заболевания жаловались на самочувствие. Они связывают это с тем, что люди могли снова заразиться, в том числе и мутировавшими штаммами .