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Совершили «антигенный грех»: ученые из Бостона выяснили, кому опасен долгий ковид

Оказывается, ковидный хвост тянется за теми, кто cовершил «антигенный грех» — уже встречался с младшим братом COVID-19. Этот вирус бродит по планете еще с 1963 года.

26 декабря 20235
постковид
Источник:

iStockphoto

Постковидный синдром, или ковидный «хвост», когда последствия перенесенной коронавирусной инфекции мучат человека долгие месяцы, может быть спровоцирован другим вирусом — младшим братом SARS-CoV-2.

Такое предположение сделали американские врачи и ученые из Массачусетского технологического института, который находится в пригороде Бостона. Публикация вышла в журнале Science Translation Medicine.

Исследователи назвали этот феномен «антигенным грехом». Условно, совершил его тот, кто заражался предыдущими коронавирусами. И именно такие пациенты могут тяжелее переносить последствия COVID-19.

Анча Баранова
Биология, медицина

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)

«Антигенный грех»

«Это важная работа, — комментирует публикацию ученых биолог Анча Баранова. — Из нее следует, что длинный „ковидный хвост“ более склонен вырасти у тех, кто еще до встречи с SARS-CoV-2 повидался с его младшим братцем по имени HCoV-OC43, который бродит в популяциях человека по крайней мере с 1963 года».

Те пациенты, у кого уже имелись антитела к этому вирусу, заразившись ковидом, не могли «поднять» новый вид антител к коронавирусному спайку на нужную высоту и оказались более склонны к задержке ковидных симптомов надолго, то есть к «длинному» ковиду.

«Это и был „антигенный грех“, — объясняет эксперт. — Организмы переболевших OC43 предпочли обезвреживать SARS-CoV-2 всем тем, что у них уже было, вместо того чтобы изготовить новое, специфическое антительное оружие, и в результате не смогли ответить на ковидное вторжение как следует».

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Это предварительные выводы

Несмотря на пугающие слова про «антигенный грех», биолог предлагает относиться к выводам ученых как к предварительным. По данным исследования, пока была изучена только одна группа пациентов. Еще до заражения ковидом у них были диагностированы аутоимунные заболевания ревматоидного характера.

«Это пациенты, которые уже предрасположены к разнообразным антительным неприятностям, — объясняет Анча Баранова. — Для ревматиков вероятность развития „длинного“ ковида после острой фазы болезни составляет 50%. Это заметно выше среднего по всей популяции».

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Биолог отмечает, что «антигенный грех» скорее всего, не проявится у тех, кто вовремя сделал прививку, даже если переболеть ковидом несколько раз. По ее словам, вероятность, что «ковидный хвост» потянется после заражения более слабым, чем «дельта», «омикроном», очень мала.

Автор текста:Анна Майская
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