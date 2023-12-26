Совершили «антигенный грех»: ученые из Бостона выяснили, кому опасен долгий ковид

«Это важная работа, — комментирует публикацию ученых биолог Анча Баранова. — Из нее следует, что длинный „ковидный хвост“ более склонен вырасти у тех, кто еще до встречи с SARS-CoV-2 повидался с его младшим братцем по имени HCoV-OC43, который бродит в популяциях человека по крайней мере с 1963 года».



Те пациенты, у кого уже имелись антитела к этому вирусу, заразившись ковидом, не могли «поднять» новый вид антител к коронавирусному спайку на нужную высоту и оказались более склонны к задержке ковидных симптомов надолго, то есть к «длинному» ковиду.



«Это и был „антигенный грех“, — объясняет эксперт. — Организмы переболевших OC43 предпочли обезвреживать SARS-CoV-2 всем тем, что у них уже было, вместо того чтобы изготовить новое, специфическое антительное оружие, и в результате не смогли ответить на ковидное вторжение как следует».