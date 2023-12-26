Совершили «антигенный грех»: ученые из Бостона выяснили, кому опасен долгий ковид

Постковидный синдром, или ковидный «хвост», когда последствия перенесенной коронавирусной инфекции мучат человека долгие месяцы, может быть спровоцирован другим вирусом — младшим братом SARS-CoV-2.
Такое
Исследователи назвали этот феномен «антигенным грехом». Условно, совершил его тот, кто заражался предыдущими коронавирусами. И именно такие пациенты могут тяжелее переносить последствия COVID-19.
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)Личный сайт
«Антигенный грех»
«Это важная работа, —
Те пациенты, у кого уже имелись антитела к этому вирусу, заразившись ковидом, не могли «поднять» новый вид антител к коронавирусному спайку на нужную высоту и оказались более склонны к задержке ковидных симптомов надолго, то есть к «длинному» ковиду.
«Это и был „антигенный грех“, — объясняет эксперт. — Организмы переболевших OC43 предпочли обезвреживать SARS-CoV-2 всем тем, что у них уже было, вместо того чтобы изготовить новое, специфическое антительное оружие, и в результате не смогли ответить на ковидное вторжение как следует».
Это предварительные выводы
Несмотря на пугающие слова про «антигенный грех», биолог предлагает относиться к выводам ученых как к предварительным. По данным исследования, пока была изучена только одна группа пациентов. Еще до заражения ковидом у них были диагностированы аутоимунные заболевания ревматоидного характера.
«Это пациенты, которые уже предрасположены к разнообразным антительным неприятностям, — объясняет Анча Баранова. — Для ревматиков вероятность развития „длинного“ ковида после острой фазы болезни составляет 50%. Это заметно выше среднего по всей популяции».
Биолог отмечает, что «антигенный грех» скорее всего, не проявится у тех, кто вовремя сделал прививку, даже если переболеть ковидом несколько раз. По ее словам, вероятность, что «ковидный хвост» потянется после заражения более слабым, чем «дельта», «омикроном», очень мала.