Ученые выяснили, почему с возрастом ковид тяжелее: дело в клетках носа

«Образцы всех возрастных групп выделяли одинаковое количество слизи, не было существенной разницы в частоте сокращений ресничек или подвижности клеток с возрастом. Однако культуры клеток от доноров взрослого и пожилого возраста были толще, чем детские образцы. Изменились и типы клеток, что повлияло на восприимчивость к вирусной инфекции », — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Microbiology .