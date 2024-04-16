Ученые выяснили, почему с возрастом ковид тяжелее: дело в клетках носа

Как показала пандемия, у детей, зараженных ковидом, болезнь протекает гораздо легче: не так часто развивается дыхательная недостаточность. Случались летальные исходы во время пандемии, но достаточно редко. Куда хуже справляется с коронавирусом пожилой организм. У инфицированных людей старше 85 лет, даже несмотря на вакцинацию и новые препараты для лечения, риск смертности остается высоким.
Конечно, во многом виноваты сопутствующие болезни: сердечно-сосудистые нарушения, патологии дыхательной системы, диабет, ожирение. Однако ученые нашли одно важное различие в том, как организм ребенка и пожилого человека реагирует на коронавирус еще на стадии заражения.
Исследователи из Лондона отобрали образцы эпителиальных клеток из носа здоровых людей, включая детей от 0 до 11 лет, взрослых от 30 до 50 лет и пожилых старше 70 лет.
Затем образцы культивировали с использованием специальных методов и вырастили из них различные типы клеток, которые присутствуют в носу человека. Далее клетки, отобранные от каждой возрастной группы, заразили коронавирусом.
Через три дня назальные эпителиальные клетки детей отреагировали на вирус, увеличив уровень интерферона и ограничив размножение вируса. Однако с возрастом этот противовирусный эффект на ранней стадии ковида оказался менее выраженным.
Ученые обнаружили, что клетки носа пожилых людей не только производят больше инфекционных вирусных частиц, но и вызывают повышенное выделение и повреждение клеток. Это может объяснить, почему ковид у данной категории пациентов протекает гораздо тяжелее.
Как оказалось, структура назальных эпителиальных клеток с возрастом меняется, и это влияет на способность организма противостоять вирусу.
«Образцы всех возрастных групп выделяли одинаковое количество слизи, не было существенной разницы в частоте сокращений ресничек или подвижности клеток с возрастом. Однако культуры клеток от доноров взрослого и пожилого возраста были толще, чем детские образцы. Изменились и типы клеток, что повлияло на восприимчивость к вирусной инфекции», — говорится в исследовании, опубликованном в журнале
В будущем ученые надеются узнать, как эти изменения в клетках носа влияют на другие вирусные инфекции. Возможно, их открытие поможет в разработке новых эффективных противовирусных препаратов для пожилых людей, которые тяжелее переносят ковид.
А пока это исследование в очередной раз доказывает, что ношение масок во время вспышек вируса — действительно важная мера профилактики.
Напомним, ранее ученые из США открыли, что в борьбе с коронавирусом помогает черный чай. Их эксперимент показал: за 10 секунд черный чай почти полностью убивает вирус в слюне — снижает его уровень на 99,9%.