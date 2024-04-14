Ученые США выяснили, какой чай способен почти полностью убить коронавирус в слюне

Американские исследователи протестировали 24 доступных в продаже сорта чая. Воздействие напитка на уровень вируса в слюне проверяли в двух вариантах — при употреблении внутрь и при полоскании горла. Выяснилось, что лучше всего работают пять сортов: они способны подавить минимум 96% вируса всего лишь за 10 секунд пребывания во рту. По мнению ученых, таким действием чай обязан содержащимся в нем особым растительным соединениям — полифенолам. Все пять сортов продемонстрировали также профилактический эффект, но он оказался немного ниже. Результаты работы были опубликованы в журнале Food and Environmental Virology.