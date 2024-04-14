Ученые США выяснили, какой чай способен почти полностью убить коронавирус в слюне

Американские исследователи протестировали 24 доступных в продаже сорта чая. Воздействие напитка на уровень вируса в слюне проверяли в двух вариантах — при употреблении внутрь и при полоскании горла. Выяснилось, что лучше всего работают пять сортов: они способны подавить минимум 96% вируса всего лишь за 10 секунд пребывания во рту. По мнению ученых, таким действием чай обязан содержащимся в нем особым растительным соединениям — полифенолам. Все пять сортов продемонстрировали также профилактический эффект, но он оказался немного ниже. Результаты работы были опубликованы в журнале Food and Environmental Virology.
Итак, вот какие пять сортов чая выделили авторы эксперимента:
малиновый зингер,
эвкалиптовая мята,
мятная смесь,
зеленый,
черный.
Причем самым эффективным в борьбе с коронавирусом оказался черный чай: он за 10 секунд почти полностью убивал вирус в слюне — снижал его уровень на 99,9%.
«Наши результаты дают представление о быстром вмешательстве в домашних условиях (чаепитие или полоскание горла) для снижения инфекционной нагрузки SARS -CoV-2 во рту, что также может смягчить инфекцию слизистой оболочки полости рта», — заключили исследователи.
Как
Так что пейте чай на здоровье. Возможно, его антивирусное действие распространяется не только на коронавирус, но и на другие ОРВИ.
К слову
О действии обычного черного чая на коронавирус японские ученые из Медицинского университета Киото заявляли еще в 2021 году. Тогда они провели серию экспериментов и пришли к похожим результатам: крепкий черный чай может сделать SARS-CoV-2 неактивным в слюне человека, если подержать напиток во рту 10 секунд. Зеленый чай тогда показал меньшую эффективность.
С учетом того, что заболевший ковидом может заражать окружающих при разговоре с частичками слюны, полученные результаты в разгар пандемии многих воодушевили. Однако ученые сразу предупредили, что для лечения COVID-19 чай не подойдет.