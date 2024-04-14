Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Ученые США выяснили, какой чай способен почти полностью убить коронавирус в слюне

Об антивирусном эффекте чая против SARS-CoV-2 ученые говорили еще несколько лет назад. Специалисты из Университета Джорджии решили проверить, какой чай лучше всего нейтрализует коронавирус в слюне.

14 апреля 20241
чай
Источник:

iStockphoto

Американские исследователи протестировали 24 доступных в продаже сорта чая. Воздействие напитка на уровень вируса в слюне проверяли в двух вариантах — при употреблении внутрь и при полоскании горла. Выяснилось, что лучше всего работают пять сортов: они способны подавить минимум 96% вируса всего лишь за 10 секунд пребывания во рту. По мнению ученых, таким действием чай обязан содержащимся в нем особым растительным соединениям — полифенолам. Все пять сортов продемонстрировали также профилактический эффект, но он оказался немного ниже. Результаты работы были опубликованы в журнале Food and Environmental Virology.

Итак, вот какие пять сортов чая выделили авторы эксперимента:

  • малиновый зингер,

  • эвкалиптовая мята,

  • мятная смесь,

  • зеленый,

  • черный.

Причем самым эффективным в борьбе с коронавирусом оказался черный чай: он за 10 секунд почти полностью убивал вирус в слюне — снижал его уровень на 99,9%.

«Наши результаты дают представление о быстром вмешательстве в домашних условиях (чаепитие или полоскание горла) для снижения инфекционной нагрузки SARS -CoV-2 во рту, что также может смягчить инфекцию слизистой оболочки полости рта», — заключили исследователи.

Как пояснил результаты в своем телеграм-канале Валерий Вечорко, главный врач Городской клинической больницы № 15 им. Филатова, антивирусный напиток исследователи готовили, используя один чайный пакетик на чашку, без добавления молока и сахара. Затем напиток настаивали в течение 10 минут. При тестировании в качестве средства для полоскания горла чай заваривали в концентрации, в четыре раза превышающей концентрацию пригодного для питья настоя (это 40 мг/мл). Кстати, полоскание показало одинаковый результат у всех пяти сортов: уровень вируса снижался на 99,9% в течение 10 секунд.

Так что пейте чай на здоровье. Возможно, его антивирусное действие распространяется не только на коронавирус, но и на другие ОРВИ.

Читайте также

К слову

О действии обычного черного чая на коронавирус японские ученые из Медицинского университета Киото заявляли еще в 2021 году. Тогда они провели серию экспериментов и пришли к похожим результатам: крепкий черный чай может сделать SARS-CoV-2 неактивным в слюне человека, если подержать напиток во рту 10 секунд. Зеленый чай тогда показал меньшую эффективность.

С учетом того, что заболевший ковидом может заражать окружающих при разговоре с частичками слюны, полученные результаты в разгар пандемии многих воодушевили. Однако ученые сразу предупредили, что для лечения COVID-19 чай не подойдет.

Автор текста:Анастасия Романова
Материалы по теме
Коронавирус