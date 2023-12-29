Безусловно, в лесу или на поляне есть свои плюсы: там можно спустить животное с поводка, оно вдоволь побегает. Однако если вы будете ходить с собакой в городе по новым местам, а на специальных площадках давать ей свободу, то питомец будет так же доволен прогулкой, как если бы он носился по полям.