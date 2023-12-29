Чтобы собака была здоровой как физически, так и психологически, ей необходимы прогулки. Причем не важно, какого размера ваш питомец. Обучать шпица или мальтипу ходить дома на пеленку совсем не лучшая идея. Когда собака гуляет, то у нее максимально задействованы главные органы восприятия мира: нос, уши и подушечки лап. Через них животное получает новую информацию, развивает мозг, помогает своей психике быть крепче.
Некоторые люди уверены, что собака должна гулять на природе: чем чаще ее вывозишь за город, тем лучше. Ведь предок животного — волк, который жил в лесу много веков. Однако наши питомцы генетически уже сильно отличаются от волков, они не умеют охотиться и жить без человека (рядом с людьми собакам комфортнее). Следовательно, их требования нельзя сравнивать с требованиями предка-хищника.
Ученые США решили провести
Каждая собака гуляла в течение тридцати минут или в привычной городской среде (поводок был ослаблен), или на природе — в лесу, на пляже, в поле, на лугу, где пес мог заниматься всем, чем захочет: бегать, копать, обнюхивать кусты, играть в воде.
Чтобы получить точные данные, ученые решили измерять уровень кортизола — гормона стресса — в моче у животных. Здесь уже хозяевам пришлось проявить фантазию и хитрость, чтобы собрать биологический материал во время прогулки и отправить в лабораторию.
После анализа ученые пришли к выводу: по сути, собакам все равно, где гулять. Уровень гормона стресса что в городе, что на природе фактически не отличался. Получается, хозяину необязательно при первой возможности увозить собаку из города, чтобы она нагулялась с пользой.
Безусловно, в лесу или на поляне есть свои плюсы: там можно спустить животное с поводка, оно вдоволь побегает. Однако если вы будете ходить с собакой в городе по новым местам, а на специальных площадках давать ей свободу, то питомец будет так же доволен прогулкой, как если бы он носился по полям.
Кстати
Ученые уже давно выяснили, что у взрослого пса интеллект как у ребенка, которому 2-3 года. Кроме того, собаки, как и люди, могут страдать от проблем с психикой, например от депрессии или ПТСР. Иногда без помощи зоопсихолога не обойтись. Поэтому для них прогулки на природе могут быть благоприятны в качестве укрепления психики.