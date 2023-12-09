Гастроэнтеролог Лебедева объяснила, почему лучше есть 3 раза в день. Но бывают исключения

Споры о том, сколько раз в день надо принимать пищу, чтобы оставаться здоровым, ведут не только сторонники тех или иных систем питания. Порой даже у врачей на этот счет мнения отличаются. Одни считают, что полезнее трехразовое питание, другие хотят есть пять раз в день, но делать меньше порции, а кто-то никак не может обойтись без второго завтрака. У всех свои аргументы «за» и «против».