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Гастроэнтеролог Лебедева объяснила, почему лучше есть 3 раза в день. Но бывают исключения

Такой режим питания, конечно, подойдет не для всех. К примеру, если есть какие проблемы с ЖКТ, тут придется придерживаться назначений врача.

9 декабря 2023
сколько раз в день надо есть
Источник:
IStockphoto

Споры о том, сколько раз в день надо принимать пищу, чтобы оставаться здоровым, ведут не только сторонники тех или иных систем питания. Порой даже у врачей на этот счет мнения отличаются. Одни считают, что полезнее трехразовое питание, другие хотят есть пять раз в день, но делать меньше порции, а кто-то никак не может обойтись без второго завтрака. У всех свои аргументы «за» и «против».

По словам врача-гастроэнтеролога Диляры Лебедевой, относительно здоровым людям, у которых нет интенсивного режима тренировок или физически тяжелой работы, достаточно двух-трех приемов пищи в сутки.

Как объясняет врач в своем телеграм-канале, частые перекусы ни к чему, если у вас нет:

  • обострения какого-либо хронического заболевания ЖКТ;

  • дефицита массы тела;

  • истощенного состояния;

  • спонтанного падения уровня глюкозы в крови.

Диляра Лебедева
Медицина

Эндокринолог, гастроэнтеролог

«Частые перекусы в отсутствие хорошей двигательной активности неизбежно приведут к набору массы тела, что повлечет за собой много негативных последствий не только для здоровья, но и в межличностных отношениях», — добавляет специалист.

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Почему надо есть три раза в день

Гастроэнтеролог назвала четыре причины выбрать трехразовое питание, которое включает завтрак, обед и ужин. Оно поможет:

  • избежать переедания;

  • не испытывать голод (организм привыкнет к такому режиму);

  • не тратить время на набеги к холодильнику в течение дня;

  • не перегружать ЖКТ, так как у него будет время на переваривание пищи.

«Исключения из правила — показания врача или индивидуальный план питания, подобранный нутрициологом», — заключила Диляра Лебедева.

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Как ранее говорила врач-гастроэнтеролог Елена Манило, трехразовой питание — это классика, которая подходит большинству работающих людей. Однако научных подтверждений, что именно трехразовое — самое полезное для здоровья, нет. Объем пищи в такой схеме распределяется примерно следующим образом:

  • завтрак — 25-30% суточного калоража;

  • обед — 45-50%;

  • ужин — 20-25%.

Однако стоит помнить, что последний прием пищи должен быть не позднее чем за два часа до сна.

Автор текста:Анастасия Романова
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