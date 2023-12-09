Гастроэнтеролог Лебедева объяснила, почему лучше есть 3 раза в день. Но бывают исключения

Споры о том, сколько раз в день надо принимать пищу, чтобы оставаться здоровым, ведут не только сторонники тех или иных систем питания. Порой даже у врачей на этот счет мнения отличаются. Одни считают, что полезнее трехразовое питание, другие хотят есть пять раз в день, но делать меньше порции, а кто-то никак не может обойтись без второго завтрака. У всех свои аргументы «за» и «против».
По словам врача-гастроэнтеролога Диляры Лебедевой, относительно здоровым людям, у которых нет интенсивного режима тренировок или физически тяжелой работы, достаточно двух-трех приемов пищи в сутки.
Как
обострения какого-либо хронического заболевания ЖКТ;
дефицита массы тела;
истощенного состояния;
спонтанного падения уровня глюкозы в крови.
Эндокринолог, гастроэнтеролог
«Частые перекусы в отсутствие хорошей двигательной активности неизбежно приведут к набору массы тела, что повлечет за собой много негативных последствий не только для здоровья, но и в межличностных отношениях», — добавляет специалист.
Почему надо есть три раза в день
Гастроэнтеролог назвала четыре причины выбрать трехразовое питание, которое включает завтрак, обед и ужин. Оно поможет:
избежать переедания;
не испытывать голод (организм привыкнет к такому режиму);
не тратить время на набеги к холодильнику в течение дня;
не перегружать ЖКТ, так как у него будет время на переваривание пищи.
«Исключения из правила — показания врача или индивидуальный план питания, подобранный нутрициологом», — заключила Диляра Лебедева.
Как ранее говорила врач-гастроэнтеролог Елена Манило, трехразовой питание — это классика, которая подходит большинству работающих людей. Однако научных подтверждений, что именно трехразовое — самое полезное для здоровья, нет. Объем пищи в такой схеме распределяется примерно следующим образом:
завтрак — 25-30% суточного калоража;
обед — 45-50%;
ужин — 20-25%.
Однако стоит помнить, что последний прием пищи должен быть не позднее чем за два часа до сна.