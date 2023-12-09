Это не депрессия: психолог рассказал, как отличить болезнь от самой обычной лени

Иногда действительно можно принять за лень гораздо более серьезные проблемы — к примеру, ту же депрессию, которая часто возникает после перенесенной психотравмы. И в этом случае ругать человека за лень будет неуместно, так как это усугубит у него и без того непростое состояние. Надо обратиться за помощью к врачу. Отличить болезнь от лени до визита к специалисту можно по некоторым признакам. О них «Доктору Питеру» рассказал психолог Валерий Гут.