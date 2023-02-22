Эксперты «Общественного контроля» назвали марку готовых блинчиков с начинкой из целлюлозы

Например, целлюлозу эксперты нашли в блинчиках с мясом ТМ «От Ильиной». При этом в составе производитель этого не указал — видимо, чтобы не отпугивать покупателей.

Блинчики от этой марки уже не в первый раз получают замечание от специалистов «Общественного контроля». Например, в 2020 году эксперты обнаружили несоответствие реальной пищевой ценности по массовой доле жиров и белков той, что указана на этикетке. А в 2022 году в начинке этих блинчиков нашли коллагеновой животный белок — добавка из свиной шкурки, крови и сухожилий.

В других проверенных пяти образцах замороженных блинчиков компоненты, не заявленные в составе, не были найдены.