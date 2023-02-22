Эксперты «Общественного контроля» назвали марку готовых блинчиков с начинкой из целлюлозы

Во время Масленицы принято лакомиться блинами. Не у всех есть время на готовку, поэтому многие просто покупают готовые замороженные блинчики. В магазинах можно выбрать полуфабрикаты на любой вкус, с практически любой начинкой. Одних только блинчиков с мясом есть десятки видов.
Увы, как показала проверка экспертов Санкт-Петербургской организации «Общественный контроль», далеко не все из них могут похвастаться достойным качеством.
В рамках экспертизы проверены были блинчики с мясом от шести торговых марок:
«Sибирская коллекция»;
«Морозко»;
«Просто»;
«Быстроном»;
«Аппетитно круглый год»;
«От Ильиной».
В России не существует государственного стандарта по замороженным полуфабрикатам с начинкой — в отличие от, например, пельменей. Кроме того, закон не обязывает производителей прописывать на упаковке соотношение теста и начинки. Эксперты все-таки изучили этот аспект и выяснили: максимальное количество начинки, установленное в ходе исследования этого года, оказалось чуть больше 30 %.
Есть несколько хитростей, к которым прибегают производители блинчиков с мясной начинкой, когда пишут состав. Например, под формулировкой «куриный фарш» может скрываться «мясо механической обвалки» — по сути, это остатки мяса, кожи, жира и сухожилий. А под «пищевым волокном» может прятаться обыкновенная пшеничная клетчатка — или целлюлоза. Ее вместе с крахмалом используют для того, чтобы добавить в фарш больше воды и таким образом сэкономить.
Например, целлюлозу эксперты нашли в блинчиках с мясом ТМ «От Ильиной». При этом в составе производитель этого не указал — видимо, чтобы не отпугивать покупателей.
Блинчики от этой марки уже не в первый раз получают замечание от специалистов «Общественного контроля». Например, в 2020 году эксперты обнаружили несоответствие реальной пищевой ценности по массовой доле жиров и белков той, что указана на этикетке. А в 2022 году в начинке этих блинчиков нашли коллагеновой животный белок — добавка из свиной шкурки, крови и сухожилий.
В других проверенных пяти образцах замороженных блинчиков компоненты, не заявленные в составе, не были найдены.
Впрочем, нужно помнить: такие блинчики — не самый полезный продукт. Как отмечает гастроэнтеролог Ольга Моденова, при приготовлении мясной начинки производители используют большое количество жира. Поэтому часто есть блины-полуфабрикаты не стоит людям с болезнями пищеварительного тракта, особенно с заболеваниями желчного пузыря, печени, поджелудочной железы.