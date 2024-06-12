Эксперт Белова назвала лучшие сорта ремонтантной малины, которые удивят урожаем

«В отличие от обычных сортов, ремонтантная малина может давать два урожая за сезон, причем срок вызревания ягод относительно короткий, — отвечает эксперт София Белова. — Ремонтантная малина активно плодоносит даже в тот период, когда обычные сорта не дают плоды, например в первый год высадки. Обычные же сорта малины начинают плодоносить только через год . За это сорта ремонтантной малины называют „стремительными“».