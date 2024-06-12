Эксперт Белова назвала лучшие сорта ремонтантной малины, которые удивят урожаем

Понятие «ремонтантность» происходит от французского слова remonter — подниматься. В ботанике это означает способность растений к повторному или многократному цветению и плодоношению в течение одного вегетационного периода. Ремонтантной бывает и малина.
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Чем отличается ремонтантная малина от обычной?
«В отличие от обычных сортов, ремонтантная малина может давать два урожая за сезон, причем срок вызревания ягод относительно короткий, — отвечает эксперт София Белова. — Ремонтантная малина активно плодоносит даже в тот период, когда обычные сорта не дают плоды, например в первый год высадки. Обычные же сорта малины начинают плодоносить только через год. За это сорта ремонтантной малины называют „стремительными“».
По словам эксперта, плоды у такой малины более плотные, благодаря чему они легче переносят транспортировку и не разваливаются при варке.
«У большинства ремонтантных сортов ягоды не такие сладкие, как у обычных, но они крупнее и тяжелее», — говорит София Белова.
Топ-4 сортов ремонтантной малины
«Брянское диво»
Отличается крупными плодами, средний вес каждой ягоды составляет более 5 г. Для сравнения: средний вес ягоды обычных сортов — 3-4 г.
«Ягоды „Брянского дива“ получаются не только крупными, но и ароматными, сладкими, — рассказывает наш эксперт. — Садоводы любят этот сорт за плотность, которая позволяет перевозить и долго хранить урожай».
Но учтите, что «Брянское диво» созревает позднее других ремонтантных малин, поэтому в середине осени нужно прищипывать нижние цветки. Это делается для того, чтобы верхние ягоды вызрели до сильных заморозков.
«Сам сорт некапризный, устойчив и к жаре, и к холодам, обладает крепким иммунитетом к вредителям и большинству болезней. Но нужно учитывать, что при высокой влажности он склонен к грибковым заболеваниям. В северных широтах „Брянское диво“ лучше на зиму мульчировать и укрывать», — советует София Белова.
«Оранжевое чудо»
Этот сорт отличается высокой урожайностью. С одного куста можно собрать до 3 кг ягод. Причем основной объем урожая созревает еще на первом этапе плодоношения.
Как и «Брянское диво», ягоды этого сорта плотные. Они выдержат транспортировку и долгое хранение.
«Ягоды сочетают в себе оранжевые и светло-оранжевые оттенки, благодаря чему сорт и получил свое название, — говорит эксперт. — Малина «Оранжевое чудо» устойчива к различным заболеваниям, однако плохо переносит сильные морозы и затяжной зной.
Для лучшего плодоношения можно удалять ненужные корневые отпрыски и срезать лишние побеги.
«Оранжевое чудо» считается самым простым сортом ремонтантной малины для начинающих садоводов», — рассказывает София Белова.
«Жар-птица»
Самая вкусная ремонтантная малина, по оценке садоводов. «Жар-птица» сочетает в себе кислинку и сладость. Мякоть ее очень нежная, правда, ягоды недостаточно плотные.
«Сама культура неустойчива к засухе и жаре, однако может спокойно переносить заморозки», — говорит эксперт.
Сорт устойчив к распространенным болезням и вредителям, например к антракнозу, белой и пурпурной пятнистости, и израстанию.
-Благодаря малой раскидистости «Жар-птица» не занимает много места в саду. Однако созревает она достаточно поздно, лишь к концу лета.
«Атлант»
Этот сорт обладает крупными плотными ягодами, которые устойчивы к полеганию и хорошо переносят транспортировку.
«Сам сорт оправдывает свое название: он устойчив к заморозкам, вредителям и болезням, особенно к серой гнили», — говорит София Белова.
Кроме того, в отличие от других сортов, на плодоносящей части малины «Атлант» мало шипов, а ягоды могут долгое время висеть на кустах не загнивая.
Как и «Оранжевое чудо», «Атлант» прост в уходе, его можно выращивать даже без подвязки растения. Однако этот сорт плохо переносит засуху.
Зимний уход за ремонтантной малиной
Как уже было сказано, все перечисленные сорта устойчивы к холодам и вполне могут пережить первые заморозки. Однако на зиму их лучше укрывать, чтобы выжило как можно больше побегов.
«Если вы хотите получать плодоношение только осенью или весной, нужно обрезать двухгодичные ветви, оставляя лишь ветки текущего года, — советует эксперт. — А чтобы получить ранний урожай или даже два урожая, осенью нужно срезать все кусты под корень. В таком случае перед зимой достаточно подсыпать на корневую систему полведра торфа или компоста».