Еще соседей накормите: 13 овощей, которые не поздно посадить в июне

Родственник свеклы, только корень его не съедобен. Зато листья и стебли очень полезны. К тому же, посадив мангольд один раз, вы будете собирать урожай все лето. Главное — замульчировать почву и регулярно поливать растение у его основания. Лить воду на листья не стоит, это может привести к развитию мучнистой росы — грибкового заболевания.