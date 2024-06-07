Еще соседей накормите: 13 овощей, которые не поздно посадить в июне

Весной не огородничали, значит, и летом нет смысла начинать — так думают многие. Однако есть овощи, которые прекрасно растут в жаркую июньскую погоду. А значит, к концу лета вы уже сможете похвастаться богатым урожаем.
Кабачки
Если за лето вам никто не подарил кабачок, значит, у вас нет друзей, шутят в Интернете. Кабачки растут быстро, большинство сортов созревают всего за 50-60 дней, так что, если посадите их сейчас, уже в конце июля сможете похвастаться урожаем.
«Эти растения любят теплую почву. А если вы не успели вырастить рассаду кабачков, будьте уверены, что и посадка семян в грунт обеспечит обильный урожай», — рассказывает фермер и бакалавр садоводства Логан Хейли изданию
Кабачки лучше всего растут на богатой, хорошо дренированной почве. Главное — дать им побольше пространства. Сажайте кабачки с интервалом 50-70 см.
«Всего несколько растений могут дать огромное количество кабачков, поэтому не стоит занимать ими всю грядку», — советует садовод.
Кукуруза
Жители северных регионов, чтобы получить ранний урожай, начинают выращивать кукурузу в закрытых помещениях. Однако посев семян в теплую почву даст не менее богатый урожай.
«Кукуруза опыляется ветром, и ее необходимо сажать блоками на расстоянии 25-30 см друг от друга. Каждый стебель дает только один початок, поэтому для больших партий нужно больше посадок, — говорит эксперт. — Если вы выращиваете несколько сортов, обеспечьте между ними расстояние не менее 7-8 метров, чтобы предотвратить перекрестное опыление. Либо сажайте сорта в разное время».
Идеальная почва для кукурузы — суглинистая, с температурой от 21 до 27 °C. Посадите семена на глубину 5-7 см, хорошо полейте и не забудьте покрыть грунт мульчей, которая защитит почву от высыхания. У кукурузы неглубокие корни, поэтому она нуждается в большом количестве влаги.
Огурцы
«Огурцы — одна из лучших летних культур. Сажаете их один раз — и собираете плоды все лето», — говорит Логан Хейли.
Как и большинство культур семейства тыквенных, огурцы лучше сеять прямо на грядках. Стержневые корни огурцов очень нежные, поэтому могут пострадать при пересадке.
«Увядание, пожелтение и задержка роста — частые симптомы шока после пересадки. Проще дождаться, когда почва прогреется до 21–32 °C и посеять семена огурцов сразу в грунт. Сажайте семена на глубину 3-4 см и следите, чтобы земля была постоянно влажной», — советует садовод.
Тыква
На одно растение тыквы понадобится грядка площадью не меньше 1,5 кв. м.
«Тыквенные лозы могут сильно разрастись, поэтому следите, чтобы они не заглушали другие культуры», — предупреждает эксперт.
Тыква созревает за 90-120 дней, поэтому сажать ее стоит в начале июня. Тыкве требуются богатая почва и постоянный полив. Однако старайтесь поливать только корни, на мокрых листьях тыквы развиваются всевозможные грибковые заболевания. А чтобы сохранить влагу в земле и не дать разрастись сорнякам, покройте почву слоем мульчи.
Батат
Он же сладкий картофель, одно из самых жароустойчивых растений в огороде. Батат требует теплой почвы, поэтому с посадкой лучше подождать минимум месяц с момента последних весенних заморозков.
На созревание сладкому картофелю требуется от 85 до 120 дней. Поэтому собирать урожай будете уже в начале осени.
«Сладкий картофель выращивают из черенков, а не из семян. Сажайте побеги с интервалом 60-90 см. Во время посадки следите, чтобы почва была влажной, но не сырой. Хорошо выращивать батат на насыпях или приподнятых грядках, это обеспечит почве правильный дренаж», — говорит Логан Хейли.
Базилик
Базилик — чувствительное к морозам растение. Поэтому июнь — идеальный месяц для посадок. Базилик отлично растет как на грядках, так и в контейнерах или ящиках для цветов. Семена сеют на глубину не более 1 см.
Попробуйте сорта «Туласи» (он же «Священный базилик»), а также классический «Итальянский Дженовезе» и «Лимонный базилик».
«Когда через 5–10 дней семена прорастут, проредите их, оставляя между ними не менее 30 см. Каждые 2-3 недели прищипывайте верхние молодые листы, чтобы стимулировать густой рост. Базилик хорошо растет при ярком солнечном свете, богатой компостом почве и регулярном орошении», — объясняет эксперт.
Баклажан
Выбирайте для посадки в июне сорт «Аметист», и всего за 80 дней на грядках вырастут плоды размером в 5-10 см.
«Баклажаны любят солнечный свет, регулярные поливы и богатую компостом почву. Они хорошо сочетаются с перцем и помидорами, если не затеняются ими, — говорит садовод. — Сажать баклажаны надо с интервалом не менее 45-90 см».
Стручковая фасоль
Июнь — идеальное время для посева семян фасоли. А чтобы запас ее регулярно пополнялся, сейте семена каждые 2-3 недели в течение всего лета.
«Для прорастания зеленой фасоли температура почвы должна быть 21–29 °C. Кустовые сорта сажайте на глубину 3 см с интервалом 10 см и с промежутком 60 см между рядами. Можно также использовать сетку или зацепить стебли фасоли за забор для экономии места», — советует эксперт.
Томатилло
Он же томатильо, мексиканский томат и физалис овощной. Эти родственники томата переносят жару даже лучше, чем помидоры, и не боятся палящего солнца. При этом посадив томатилло в июне, вы получите урожай уже в начале августа.
Плоды созревают в кожуре, за счет которой они похожи на маленькие фонарики. Дождитесь, когда «обертка» раскроется — это значит, что томатилло созрел.
«Посадите как минимум два растения, чтобы обеспечить правильное опыление», — рекомендует Логан Хейли.
Свекла
Для посева семян свеклы в июне эксперт советует раннеспелый сорт «Мечта кулинара», который уже в середине августа даст урожай.
«Сажайте семена на глубину до 3 см с интервалом в 10 см. Семена свеклы многозачатковые: каждое семя прорастает в грозди растений. Поэтому по мере подрастания свеклы ее нужно прореживать», — говорит садовод.
Мангольд
Родственник свеклы, только корень его не съедобен. Зато листья и стебли очень полезны. К тому же, посадив мангольд один раз, вы будете собирать урожай все лето. Главное — замульчировать почву и регулярно поливать растение у его основания. Лить воду на листья не стоит, это может привести к развитию мучнистой росы — грибкового заболевания.
Листовая капуста
Другое ее название — коллард. Эта зелень выдержит самые жаркие дни. Поэтому для посадки в июне есть все условия: много солнца и температура почвы не менее 24-29 °C.
«Листья, похожие на капусту, имеют сине-зеленый оттенок. При необходимости их можно отрывать, а новые листья продолжат расти из центра», — рассказывает эксперт.
Малабарский шпинат
Классический шпинат не любит горячую почву, его семена в таких условиях не прорастают. Но есть альтернатива — малабарский шпинат. С точки зрения ботаники это растение не является шпинатом, но по вкусу в приготовленном виде очень на него похоже.
Малабарский шпинат родом из тропиков. Он не боится 30-градусной жары, но плохо переносит холодные ночи. Поэтому сажать его лучше летом.
«Малабарский шпинат растет как виноградная лоза. Высевайте его на солнечной грядке и регулярно поливайте — из-за недостатка влаги листья становятся жесткими и горькими», — советует Логан Хейли.
Что не стоит сажать в июне
Горох, капуста, салат, шпинат и руккола очень чувствительны к теплу. В июне они, скорее всего, не прорастут или дадут очень скудный урожай.