Цветок есть, плода нет: почему появляются пустоцветы у огурцов и что с этим делать

Конец июля — важный период для всех, кто старается вырастить огурцы на своей грядке. Именно в этот момент появляются первые плоды. Если с растением все в порядке, то к последним неделям месяца уже есть и листовая масса, и развитые плети.
Однако на практике огородники нередко получают лозу с большим количеством красивых желтых цветов — и без огурцов. Разберемся, почему так происходит и есть ли возможность спасти ситуацию.
Что такое пустоцвет
Все цветы на огурце можно отнести к мужским или женским. Мужские цветки называют пустоцветами: они нужны для опыления, огурчики на них не появятся. А вот у женских цветков изначально есть небольшой плод, на котором раскрывается цветок. Уже после опыления он опадает, наступает этап развития плода.
Как правило, в открытый грунт сажают сорта сразу с двумя типами цветков — их в дальнейшем опылят пчелы. А вот в теплицах разводят партенокарпические гибриды преимущественно с женским типом цветения.
Однако и в первом, и во втором случае владельцы огородов могут столкнуться со своими трудностями.
Если огурцы растут в теплице
Частая ошибка — сажать в теплицу пчелоопыляемые сорта, на которых есть мужские цветы. В закрытое пространство пчелы редко залетают сами, а без них плодов не получить.
Хотя есть вариант самостоятельно заняться опылением. Как отмечает агроном Людмила Шубина, с помощью всего одного пустоцвета можно опылить десять завязей.
Для этого у мужского цветка нужно убрать венчик и затем потыкать им в женские цветки. Времени на эту процедуру придется потратить довольно много.
Если у вас большое хозяйство, имеет смысл использовать шмелей. Они и огурцы помогут опылить, и томаты, и перцы, и жалить не станут. Купить гнезда можно на многих маркетплейсах.
Но бывает, что в теплицу посадили правильные растения, но плодов все равно нет. Скорее всего, дело в проблемах с развитием завязей. Такое случается, если в теплице слишком жарко. Вряд ли вы сможете собрать хороший урожай, если показатели будут выше 35 градусов тепла.
Кроме того, очень важно устраивать тепличным огурцам проветривание. Только так пыльца сможет свободно перемещаться.
Еще завязи гибнут из-за нехватки питательных веществ и воды. Огурцы очень любят жидкость и нуждаются в частых поливах. Но при этом вода также вымывает полезные вещества, поэтому необходимо регулярно удобрять растение.
Если огурцы растут в открытом грунте
Листья огурцов, посаженных в открытом грунте, нередко вянут и сохнут. Особенно часто такое случается в жаркие дни. Под палящим солнцем огурцам не выжить, так что при необходимости им нужно создать хотя бы искусственную тень. Если заметили, что почва у основания огурцов засохла, поздним вечером нужно как следует полить растение под корень.
Также листья могут увядать из-за корневых гнилей, так что проявления болезни нужно удалить и затем обработать куст специальными биологическими препаратами.
Другая частая причина проблем с листвой — слишком густые посадки. Между разными растениями должно оставаться расстояние минимум в полметра, пишет портал NGS.