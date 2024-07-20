Цветок есть, плода нет: почему появляются пустоцветы у огурцов и что с этим делать

Листья огурцов, посаженных в открытом грунте, нередко вянут и сохнут. Особенно часто такое случается в жаркие дни. Под палящим солнцем огурцам не выжить, так что при необходимости им нужно создать хотя бы искусственную тень. Если заметили, что почва у основания огурцов засохла, поздним вечером нужно как следует полить растение под корень.