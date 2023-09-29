Чудесное спасение: мужчина вышел из комы за час до отключения от аппарата жизнеобеспечения

Удивительный случай произошел в Австралии. Там молодой мужчина провел в коме 33 дня и проснулся в самый подходящий момент — буквально за час до того, как ему должны были отключить систему жизнеобеспечения. Причем он не просто пришел в себя, но даже попробовал заговорить. О его истории пишет
Проблемы со здоровьем у 36-летнего Кайла Хили начались еще в конце лета. В августе он потерял сознание у себя дома. Мужчину увезли в больницу, где врачи приняли решение ввести его в медикаментозную кому. Больше месяца специалисты следили за его состоянием, однако лучше австралийцу не становилось.
Так продолжалось почти весь сентябрь. Пару дней назад врачи были вынуждены предупредить родных пациента и его жену: если мужчина в течение двух суток не придет в себя, от аппарата жизнеобеспечения его просто отключат.
Надежды почти не оставалось, однако буквально за пару часов до отключения произошло чудо: Хили очнулся. Он почувствовал себя куда лучше, а сейчас его вовсе выписали, и он поехал домой к дочерям.
Уже достаточно давно Хили болеет, у него диагностирована легочная недостаточность второго типа. Выяснилось, что недуг спровоцирован генной мутацией, из-за которой его тело неспособно производить лейкоциты. Как рассказывают родные Хили, буквально любая простуда может убить мужчину.
Сейчас члены семьи австралийца и его друзья собирают деньги на пересадку легких, операция должна помочь ему.
Кстати
Странная история приключилась с 25-летней Таис Медейрос из Бразилии. Девушка проводила время со своей семьей и женихом, все вместе они собрались, чтобы заняться кулинарией. В какой-то момент она решила понюхать перец чили. Это безобидное действие произвело страшный эффект: у девушки зачесалось горло, ей стало очень плохо. И ее в срочном порядке госпитализировали.
Врачи в больнице диагностировали отек мозга. Судя по всему, у Таис проявилась сильная аллергия на перец. Несколько дней она провела в коме. О том, чем все закончилось и какиегипотезы о причинах происшествия еще выдвигали врачи, можно прочитать ЗДЕСЬ.