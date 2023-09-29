Чудесное спасение: мужчина вышел из комы за час до отключения от аппарата жизнеобеспечения

Уже достаточно давно Хили болеет, у него диагностирована легочная недостаточность второго типа. Выяснилось, что недуг спровоцирован генной мутацией, из-за которой его тело неспособно производить лейкоциты. Как рассказывают родные Хили, буквально любая простуда может убить мужчину.

Сейчас члены семьи австралийца и его друзья собирают деньги на пересадку легких, операция должна помочь ему.