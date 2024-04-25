Ученые WesternU выяснили, что будет с собакой, если не кормить ее мясом целый год

Вегетарианство и его варианты с каждым годом становятся все более популярным трендом. Причем речь не только о полном отказе от мяса и молочных продуктов. Многие по идеологическим причинам стараются вообще не использовать средства, при создании которых так или иначе эксплуатировали братьев наших меньших.
Некоторые даже своих домашних питомцев пытаются перевести на растительный рацион. И этот вопрос обычно вызывает бурные споры. Одни уверены, что собаки как хищники не могут жить без мяса, другие считают, что такое меню окажется даже более полезным для их любимца.
Ученые также подливают масла в огонь. Проверить, как веганская диета влияет на здоровье хвостатых любимцев, взялись ветеринар Анника Линде и ее коллеги из Западного университета медицинских наук (WesternU). Материал о их исследовании был опубликован в издании PLOS One.
Гороховая диета
В рамках эксперимента врачи кормили 15 взрослых собак разных пород и габаритов в течение года веганским кормом на основе горохового белка.
За 12 месяцев исследования собаки с лишним весом или даже ожирением смогли похудеть. А вот у остальных испытуемых масса осталась нормальной.
Кроме того, ученые не зафиксировали значительных изменений в составе крови и мочи.
С витаминами все отлично, с сердцем — тоже
Уровень аминокислот и витаминов в крови также остался прежним. Более того, в некоторых случаях веганская диета способствовала устранению дефицитов некоторых веществ, которые появились у животных еще до начала эксперимента.
Например, у некоторых собак пришли в норму показатели уровня аминокислот L-таурина и L-карнитина. Эти соединения очень полезны для здоровья сердца. Кроме того, эти вещества важны для витамина D, который укрепляет иммунитет собаки и делает ее кости крепкими.
Отдельное внимание авторы работы уделили сердечно-сосудистой системе и маркерам крови, которые влияют на этот параметр. Есть гипотеза, что корм на основе горохового белка может вредить сердцу. Однако ученые не подтвердили это предположение: у участников эксперимента не нашли симптомов сердечных патологий.
Все это дало возможность авторам эксперимента прийти к выводу: если растительный рацион собаки сбалансирован, то здоровью он не навредит.
Все не так однозначно
Ученые назвали свое исследование наиболее полным среди всех на эту тему. Однако все-таки есть спорные моменты в их работе, на которые стоит обратить внимание.
Во-первых, ветеринары использовали довольно маленькую выборку — всего 15 собак. Кроме того, есть мнение, что 12 месяцев — слишком мало для того, чтобы оценить долгосрочные последствия веганского рациона для собаки. Так что дать точный ответ, навредит ли конкретно вашей собаке меню без мяса, нельзя.
Кстати, некоторые весьма вкусные для человека продукты собакам есть категорически нельзя. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.