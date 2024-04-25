Ученые WesternU выяснили, что будет с собакой, если не кормить ее мясом целый год

Некоторые даже своих домашних питомцев пытаются перевести на растительный рацион. И этот вопрос обычно вызывает бурные споры. Одни уверены, что собаки как хищники не могут жить без мяса, другие считают, что такое меню окажется даже более полезным для их любимца.