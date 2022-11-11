Беспокойство по поводу съеденного сырого лука понятно. Многие стараются его избегать, потому что у этого овоща действительно достаточно острый вкус, а интенсивный запах потом может долго ощущаться. Тем не менее, включая его регулярно в свое меню, вы можете получить массу плюсов для здоровья.
Проще всего добавлять сырой лук в блюда с другими овощами — так они немного смягчат его вкус. На самом деле его можно сочетать с любым продуктом, который вам нравится, — например, с хлебом или мясом. Суть в том, чтобы съедать в день по одной луковице, можно даже небольшой. Из практических соображений лучше всего делать это вечером.
Зачем есть сырой лук каждый день? Эксперты польского издания Onet.pl
1. Вы будете лучше спать
Лук богат аминокислотой L-триптофаном — она действует как натуральное успокаивающее средство. Кроме того, регулярное употребление лука снижает уровень стресса, что очень сильно влияет на качество сна.
2. Хорошо влияет на пищеварение и предотвращает запоры
Лук — хороший источник клетчатки, которая помогает справляться с запорами. Этот популярный овощ также улучшает пищеварение, обеспечивая ваш организм пребиотиками.
3. Вы можете похудеть
В сыром луке очень мало калорий — на 100 граммов всего 40 ккал, но при этом он дает чувство насыщения. При регулярном употреблении это может заставить вас самих уменьшить количество съеденных за день калорий.
А вот если вы будете его пассеровать или жарить в масле, на животном жире, то на низкую калорийность не особо рассчитывайте. Кстати, этот овощ еще относится к продуктам с низким гликемическим индексом — 10-15.
4. Ваша кожа, волосы и ногти будут выглядеть лучше
Благодаря витаминам, минералам и антиоксидантам в составе лук действует как «таблетка красоты». А содержащаяся в нем сера укрепляет волосы и ногти.
5. Лук — это натуральная пищевая добавка
Вместо того чтобы принимать витамины и минералы в таблетках, съедайте по одной луковице. Она способна обеспечить вас витаминами А, В, С, К, Е, а также серой, цинком, магнием, фтором, фолиевой кислотой, железом, калием, кальцием и кремнием.
6. Вы потратите меньше денег на еду
Лук — один из самых доступных и дешевых овощей. Если будете почаще выбирать его, то позаботитесь не только о своем здоровье, но и о кошельке.
7. Вы снизите риск многих серьезных заболеваний
Исследования подтверждают, что употребление в пищу лука может защитить от рака толстой кишки и желудка, а также от болезней сердца. Он также снижает уровень плохого холестерина, регулирует уровень сахара в крови, полезен для здоровья костей, что особенно важно для женщин в период постменопаузы.
Чем светлее — тем острее
Как ранее рассказывали в Роспотребнадзоре, при покупке репчатого лука надо обращать внимание на его внешний вид:
поверхность луковицы должна быть сухой;
шелуха без пятен и механических повреждений;
в области корешков — без признаков плесени и комьев земли;
аромат у лука должен быть слабым и не едким.
И если вы любите поострее, берите более светлый лук.
В то же время важно знать, что красный лук хранится меньше, чем белый или золотистый. В целом же можно хранить луковицы, как и чеснок, — сплетенными и подвешенными в сухом помещении при комнатной температуре. Если так неудобно, немного подсушите лук, а потом положите его в ящик или корзину с хорошей вентиляцией.
Кому нельзя есть лук
Как рассказывала врач-гастроэнтеролог, терапевт Вера Самсонова, лук считается гипоаллергенным продуктом — аллергические реакции на него бывают очень редко.
Однако у лука тоже есть противопоказания. Так, от него советуют отказаться людям, у которых есть проблемы с пищеварением. Это связано с тем, что в луке много эфирных масел, фруктовых кислот и веществ, стимулирующих пищеварение. Поэтому свежий лук под запретом для тех, кто страдает:
острым панкреатитом или обострением хронического процесса;
гастритом с повышенной кислотностью;
язвенной болезнью с частыми обострениями;
синдромом раздраженного кишечника, колитом.
С осторожностью врач советует употреблять лук также гипертоникам и тем, кто страдает тромбозами вен. Но в вареном и тушеном виде, а также в небольшом количестве лук можно употреблять даже этим людям.