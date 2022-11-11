Беспокойство по поводу съеденного сырого лука понятно. Многие стараются его избегать, потому что у этого овоща действительно достаточно острый вкус, а интенсивный запах потом может долго ощущаться. Тем не менее, включая его регулярно в свое меню, вы можете получить массу плюсов для здоровья.

Проще всего добавлять сырой лук в блюда с другими овощами — так они немного смягчат его вкус. На самом деле его можно сочетать с любым продуктом, который вам нравится, — например, с хлебом или мясом. Суть в том, чтобы съедать в день по одной луковице, можно даже небольшой. Из практических соображений лучше всего делать это вечером.

Зачем есть сырой лук каждый день? Эксперты польского издания Onet.pl назвали 7 причин.

1. Вы будете лучше спать

Лук богат аминокислотой L-триптофаном — она действует как натуральное успокаивающее средство. Кроме того, регулярное употребление лука снижает уровень стресса, что очень сильно влияет на качество сна.

2. Хорошо влияет на пищеварение и предотвращает запоры

Лук — хороший источник клетчатки, которая помогает справляться с запорами. Этот популярный овощ также улучшает пищеварение, обеспечивая ваш организм пребиотиками.

3. Вы можете похудеть

В сыром луке очень мало калорий — на 100 граммов всего 40 ккал, но при этом он дает чувство насыщения. При регулярном употреблении это может заставить вас самих уменьшить количество съеденных за день калорий.

А вот если вы будете его пассеровать или жарить в масле, на животном жире, то на низкую калорийность не особо рассчитывайте. Кстати, этот овощ еще относится к продуктам с низким гликемическим индексом — 10-15.

4. Ваша кожа, волосы и ногти будут выглядеть лучше

Благодаря витаминам, минералам и антиоксидантам в составе лук действует как «таблетка красоты». А содержащаяся в нем сера укрепляет волосы и ногти.

5. Лук — это натуральная пищевая добавка

Вместо того чтобы принимать витамины и минералы в таблетках, съедайте по одной луковице. Она способна обеспечить вас витаминами А, В, С, К, Е, а также серой, цинком, магнием, фтором, фолиевой кислотой, железом, калием, кальцием и кремнием.

6. Вы потратите меньше денег на еду

Лук — один из самых доступных и дешевых овощей. Если будете почаще выбирать его, то позаботитесь не только о своем здоровье, но и о кошельке.

7. Вы снизите риск многих серьезных заболеваний

Исследования подтверждают, что употребление в пищу лука может защитить от рака толстой кишки и желудка, а также от болезней сердца. Он также снижает уровень плохого холестерина, регулирует уровень сахара в крови, полезен для здоровья костей, что особенно важно для женщин в период постменопаузы.