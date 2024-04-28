Что будет, если заменить обычный хлеб на цельнозерновой: 5 удивительных эффектов

Есть мнение, что на ПП и худеющим есть хлеб категорически нельзя — мол, это одни только пустые калории. Однако диетолог Келси Куник считает это мифом.
На самом деле хлеб — хороший источник углеводов, которые так нужны нашему организму для энергии. Совсем без углеводов нашему организму будет очень плохо. И даже белый хлеб в умеренном количестве не принесет здоровью вреда.
Но есть ли смысл переходить на цельнозерновой хлеб? Разберемся, что произойдет с вашим телом, если вы внесете этот продукт в свой ежедневный рацион.
Вы получите большую порцию клетчатки
Один ломтик хлеба из 100%-й цельнозерновой пшеницы может содержать от 2 до 4 граммов клетчатки на ломтик. Взрослым врачи рекомендуют съедать 14 граммов клетчатки на каждые 1000 потребляемых калорий, или 28 граммов, если вы питаетесь приблизительно на 2000 калорий.
Достаточное количество пищевых волокон в рационе — залог правильного питания. Клетчатка помогает укрепить здоровье кишечника, защитить сердце и снизить риск развития рака.
Вы сможете меньше есть и похудеть
Благодаря все тем же пищевым волокнам цельнозерновой хлеб помогает получить более продолжительное чувство насыщения.
Калорийность цельнозернового хлеба может быть даже меньше, чем у обычного батона, но тут есть важный нюанс. Из-за состава и сытности такой хлеб помогает сократить калорийность рациона за день. Один такой тост с утра — и вероятность переесть в обед сильно снижается.
Вы снизите уровень холестерина
Цельнозерновой хлеб помогает ограничить выработку липопротеинов в печени, а также ограничивает переваривание и всасывание холестерина из пищи.
Есть
Вы избавитесь от запоров
Нерастворимые пищевые волокна помогают добиться регулярного здорового стула. Кроме того, кишечные бактерии ферментируют клетчатку цельнозернового хлеба и в теле вырабатываются важные жирные кислоты, которые благотворно влияют на микробиом кишечника и пищеварение.
Вы улучшите показатели сахара в крови
Несмотря на распространенное мнение, даже люди с диабетом могут есть хлеб, а хлеб из цельной пшеницы может даже улучшить уровень сахара в крови. Да, в нем все еще довольно много углеводов. Однако благодаря все той же клетчатке он медленно переваривается, что затормаживает процесс всасывания сахара в кровь.
Не так давно ученые провели эксперимент и узнали: у людей с самым высоким потреблением цельного зерна риск развития диабета второго типа на 29% ниже, чем у тех, кто практически его не ест, пишет