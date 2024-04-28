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Что будет, если заменить обычный хлеб на цельнозерновой: 5 удивительных эффектов

Если вы обожаете завтракать бутербродами, нет никаких причин отказываться от этой привычки. Просто попробуйте использовать цельнозерновой хлеб.

28 апреля 2024
Что будет, если заменить обычный хлеб на цельнозерновой: 5 удивительных эффектов
Источник:
unsplash.com

Есть мнение, что на ПП и худеющим есть хлеб категорически нельзя — мол, это одни только пустые калории. Однако диетолог Келси Куник считает это мифом.

На самом деле хлеб — хороший источник углеводов, которые так нужны нашему организму для энергии. Совсем без углеводов нашему организму будет очень плохо. И даже белый хлеб в умеренном количестве не принесет здоровью вреда.

Но есть ли смысл переходить на цельнозерновой хлеб? Разберемся, что произойдет с вашим телом, если вы внесете этот продукт в свой ежедневный рацион.

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Вы получите большую порцию клетчатки

Один ломтик хлеба из 100%-й цельнозерновой пшеницы может содержать от 2 до 4 граммов клетчатки на ломтик. Взрослым врачи рекомендуют съедать 14 граммов клетчатки на каждые 1000 потребляемых калорий, или 28 граммов, если вы питаетесь приблизительно на 2000 калорий.

Достаточное количество пищевых волокон в рационе — залог правильного питания. Клетчатка помогает укрепить здоровье кишечника, защитить сердце и снизить риск развития рака.

Вы сможете меньше есть и похудеть

Благодаря все тем же пищевым волокнам цельнозерновой хлеб помогает получить более продолжительное чувство насыщения.

Калорийность цельнозернового хлеба может быть даже меньше, чем у обычного батона, но тут есть важный нюанс. Из-за состава и сытности такой хлеб помогает сократить калорийность рациона за день. Один такой тост с утра — и вероятность переесть в обед сильно снижается.

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Вы снизите уровень холестерина

Цельнозерновой хлеб помогает ограничить выработку липопротеинов в печени, а также ограничивает переваривание и всасывание холестерина из пищи.

Есть исследование, которое доказало: привычка есть по четыре средних ломтика цельнозернового хлеба каждый день в течение 12 недель привела к улучшению показателей триглицеридов, общего холестерина, холестерина ЛПНП и холестерина ЛПВП.

Вы избавитесь от запоров

Нерастворимые пищевые волокна помогают добиться регулярного здорового стула. Кроме того, кишечные бактерии ферментируют клетчатку цельнозернового хлеба и в теле вырабатываются важные жирные кислоты, которые благотворно влияют на микробиом кишечника и пищеварение.

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Вы улучшите показатели сахара в крови

Несмотря на распространенное мнение, даже люди с диабетом могут есть хлеб, а хлеб из цельной пшеницы может даже улучшить уровень сахара в крови. Да, в нем все еще довольно много углеводов. Однако благодаря все той же клетчатке он медленно переваривается, что затормаживает процесс всасывания сахара в кровь.

Не так давно ученые провели эксперимент и узнали: у людей с самым высоким потреблением цельного зерна риск развития диабета второго типа на 29% ниже, чем у тех, кто практически его не ест, пишет ETNT.

Автор текста:Дарья Гапионок
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