Что будет, если заменить обычный хлеб на цельнозерновой: 5 удивительных эффектов

Несмотря на распространенное мнение, даже люди с диабетом могут есть хлеб, а хлеб из цельной пшеницы может даже улучшить уровень сахара в крови. Да, в нем все еще довольно много углеводов. Однако благодаря все той же клетчатке он медленно переваривается, что затормаживает процесс всасывания сахара в кровь.