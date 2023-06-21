Быстрый тест: выберите картину и узнайте о скрытых чертах своего характера

Посмотрите на три картины — вам они, скорее всего, хорошо знакомы. Это одни из самых известных произведений искусства в мире:
«Звездная ночь» Винсента Ван Гога;
«Мона Лиза» Леонардо да Винчи;
«Поцелуй» Густава Климта.
Оцените, какая из этих картин великих живописцев вам нравится больше других. Сделайте свой выбор, нажав на картинку ниже, и узнайте о себе немного больше.
Факты о картинах
«Мона Лиза». Считается, что на картине изображена Лиза Герардини, супруга флорентийского торговца шелком Франческо дель Джокондо. Да Винчи испытывал особенную привязанность к этому портрету, а также много размышлял во время процесса его создания.
«Звездная ночь». Одна из наиболее известных картин нидерландского художника. Это вид из окна спальни Ван Гога на предрассветное небо и вымышленную деревню.
«Поцелуй». Одно из самых популярных произведений австрийского художника. Написана картина в 1908–1909 годах, ее часто называют «монументальной иконой».
Выберите картину, которая вам нравится больше других.
«Мона Лиза»
«Звездная ночь»
«Поцелуй»
Подготовлен по данным Mixnews. Не относитесь к тесту слишком серьёзно: воспримите это как способ лишний раз полюбоваться картинами и прислушаться к собственным ощущениям.