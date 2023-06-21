Быстрый тест: выберите картину и узнайте о скрытых чертах своего характера

Факты о картинах

«Мона Лиза». Считается, что на картине изображена Лиза Герардини, супруга флорентийского торговца шелком Франческо дель Джокондо. Да Винчи испытывал особенную привязанность к этому портрету, а также много размышлял во время процесса его создания.

«Звездная ночь». Одна из наиболее известных картин нидерландского художника. Это вид из окна спальни Ван Гога на предрассветное небо и вымышленную деревню.

«Поцелуй». Одно из самых популярных произведений австрийского художника. Написана картина в 1908–1909 годах, ее часто называют «монументальной иконой».