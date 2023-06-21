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Быстрый тест: выберите картину и узнайте о скрытых чертах своего характера

Выбрав одну из трех знаменитых картин великих художников, можно узнать о себе больше. Пройдите наш простой тест.

21 июня 20233
картина тест
Источник:
iStockphoto

Посмотрите на три картины — вам они, скорее всего, хорошо знакомы. Это одни из самых известных произведений искусства в мире:

  • «Звездная ночь» Винсента Ван Гога;

  • «Мона Лиза» Леонардо да Винчи;

  • «Поцелуй» Густава Климта.

Оцените, какая из этих картин великих живописцев вам нравится больше других. Сделайте свой выбор, нажав на картинку ниже, и узнайте о себе немного больше.

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Факты о картинах

«Мона Лиза». Считается, что на картине изображена Лиза Герардини, супруга флорентийского торговца шелком Франческо дель Джокондо. Да Винчи испытывал особенную привязанность к этому портрету, а также много размышлял во время процесса его создания.

«Звездная ночь». Одна из наиболее известных картин нидерландского художника. Это вид из окна спальни Ван Гога на предрассветное небо и вымышленную деревню.

«Поцелуй». Одно из самых популярных произведений австрийского художника. Написана картина в 1908–1909 годах, ее часто называют «монументальной иконой».

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Выберите картину, которая вам нравится больше других.

  • «Мона Лиза»

  • «Звездная ночь»

  • «Поцелуй»

Подготовлен по данным Mixnews. Не относитесь к тесту слишком серьёзно: воспримите это как способ лишний раз полюбоваться картинами и прислушаться к собственным ощущениям.

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Автор текста:Анна Майская
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