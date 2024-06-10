Болеете? Ешьте мороженое! 4 диагноза, при которых помогут эскимо и пломбир

После удаления миндалин лучше взять паузу

А вот частый совет налегать на мороженое после операции по удалению миндалин на самом деле не работает.

Холодный десерт действительно поможет снять боль, однако сахар и молоко в его составе могут спровоцировать усиленную выработку мокроты. От этого есть риск появления кашля, что крайне нежелательно в первые недели после операции.

Кроме того, сладкое мороженое может создать в полости рта среду для размножения стрептококков, а это смертельно опасно в послеоперационный период.