Болеете? Ешьте мороженое! 4 диагноза, при которых помогут эскимо и пломбир

Кто в жару откажется от мороженого? В детстве нам часто говорили, что с этим десертом лучше не перебарщивать, а то горло заболит.
Но на самом деле есть много причинсчитать мороженое если не лекарством, то, как минимум, очень полезным продуктом при многих диагнозах.
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При ангине — то, что нужно
Начнем с самого известного мифа. Еще 30 лет назад считалось, что мороженое и холодные напитки при ангине — это табу. Однако сейчас врачи пришли к мнению, что все совсем наоборот. Мы больше знаем о том, как именно происходит развитие этой болезни, и поэтому можем уверенно сказать, что мороженое облегчает состояние больного.
Дело в том, что десерт помогает охладить миндалины. Это провоцирует сужение сосудов в них, снимает отек и убирает болезненные ощущения. Этот эффект можно сравнить с действием сосудосуживающих каплей при насморке.
Безусловно, одним только мороженым ангину не вылечить. Зато настроение поднять и дискомфорт уменьшить пломбир вам поможет.
После удаления миндалин лучше взять паузу
А вот частый совет налегать на мороженое после операции по удалению миндалин на самом деле не работает.
Холодный десерт действительно поможет снять боль, однако сахар и молоко в его составе могут спровоцировать усиленную выработку мокроты. От этого есть риск появления кашля, что крайне нежелательно в первые недели после операции.
Кроме того, сладкое мороженое может создать в полости рта среду для размножения стрептококков, а это смертельно опасно в послеоперационный период.
Мороженое снимет спазм
Одни говорят, что мороженое — их главное спасение от головных болей. Другие, напротив, жалуются, что десерт провоцирует мигрень. Все эти люди не придумывают.
Еще в 1988 году медики официально заявили о существовании «холодовой головной боли». Иногда небный ганглий (нервный узел) реагирует так на любую холодную пищу. Мороженое вызывает сужение кровеносных сосудов. При этом нервный узел передает в мозг сигнал об ощущении холода, и в итоге к этому месту приливает теплая кровь. Резкое увеличение кровотока вызывает боль и становится причиной мигрени.
Если вы часто испытываете подобный эффект от мороженого, постарайтесь есть его так, чтобы продукт не касался задней части неба.
А что насчет тех, кто, наоборот, прибегает к мороженому как к болеутоляющему? Иногда десерт действительно помогает снизить интенсивность головной боли, если она была вызвана спазмом сосудов головного мозга. В таком случае благодаря реакции все того же ганглия сосуды расширятся и вам станет легче.
Десерт для онкобольных
Об этом полезном свойстве мороженого знают не все, но десерт еще может помогать людям, проходящим лечение от рака.
Как известно, химиотерапия вызывает свои побочные эффекты. Среди них — потеря аппетита, проблемы с пищеварением, резкое похудение.
Низкая температура мороженого помогает ввести в его состав белки, чувствительные к перепадам температур. Кроме того, мороженое просто вкусное, от десерта не отказываются даже люди с отвращением к любой еде. Холодная и сладкая пища к тому же еще и лучше переносится.
Кстати, мороженое в принципе поможет накормить человека и с другим диагнозом, у которого пропал аппетит.
Съел — и больше не грустишь
Наконец, мороженое можно считать отличным средством от депрессии. Конечно, депрессивное расстройство — это не просто плохое настроение, от которого спасет любая сладость. Однако мороженое помогает активизировать те же зоны мозга, что и встречи с близкими людьми или прослушивание приятной музыки. Ведь у многих из нас десерт ассоциируется с детством и радостью.