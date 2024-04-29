Правило полок, больше воздуха и еще 3 способа, как не сгноить продукты в холодильнике

Чем меньше еда находится при комнатной температуре, тем лучше. Не ждите, пока ваш свежеприготовленный супчик полностью охладится до комнатной температуры. Остыл до 60 °С — и вперед на полку холодильника! Придерживайтесь «правила двух часов», оставляя предметы, нуждающиеся в охлаждении, при комнатной температуре. Это касается мяса, птицы, морепродуктов, яиц и т.д. Кстати, это относится и к остаткам еды. А если температура воздуха превышает 32 °C, то счет идет уже на минуты.