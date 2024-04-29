Правило полок, больше воздуха и еще 3 способа, как не сгноить продукты в холодильнике

Если правильно хранить продукты питания в холодильнике, можно дольше сохранить их свежими и насыщенными по вкусу. И, конечно, это значительно сэкономит бюджет, ведь еду не придется выбрасывать, а главное, снизится риск пищевого отравления.
Врач-эндокринолог клиники «Будь здоров» Татьяна Фролова раскрыла все секреты правильного хранения.
Эндокринолог клиники «Будь здоров»
1. Нужно больше воздуха
Все мы знаем, что пища нередко теряется в просторах холодильника. Поэтому первое правило «клуба хозяек»: оставляйте воздух на полках. Не перегружайте холодильник: холодному воздуху нужно пространство для циркуляции.
2. Все лишнее — на выброс
Из первого правила логично вытекает второе: выкидываем все лишнее. Скоропортящиеся продукты, о которых вы давно забыли, давно вскрытые упаковки и т.д. Если вы точно не знаете, сколько хранится тот или иной продукт, чтобы не рисковать пищевым отравлением, лучше отправьте его в помойку.
Помните, что еда может вызвать у вас сильное недомогание, даже если она не выглядит плохо, не пахнет и не испорчена на вкус. Это потому, что пищевые отравления вызываются патогенными бактериями, которые отличаются от бактерий, вызывающих порчу продуктов.
Кстати, многие знают: редкая ревизия холодильника, если ее устраивать раз в месяц-два, имеет коварное свойство перетекать в генеральную уборку. Поэтому возьмите себе за правило проводить регулярные проверки содержимого холодильника раз в неделю, буквально по графику — в воскресенье утром, например. Уделите этому буквально пять минут. Кстати, если в холодильнике что-то пролилось, немедленно надо это устранить.
3. Контроль температуры
Поддерживаем температуру в холодильнике строго +4 °С. При такой температуре бактерии, портящие продукты, растут медленно. А если вдруг у вас на холодильнике нет экрана с указанием температуры, то придется приобрести отдельно термометр и хранить его внутри холодильника.
4. Упаковка имеет значение
Оставляйте продукты в магазинной упаковке, если только она не вскрыта и не запечатана повторно. Если вам необходимо вновь упаковать продукт, хорошо запечатайте контейнеры для хранения, чтобы предотвратить потерю влаги и поглощение запахов.
Не ставьте в холодильник готовые блюда или салаты в посуде, из которой вы их ели, — используйте емкости для герметичного хранения. Если остатки еды кладете охлаждаться в тарелке, накройте ее другой сверху.
5. Где что хранить
Разные места холодильника предназначены для хранения разных категорий продуктов. Дверца — это самое теплое место в холодильнике. Там хранят нескоропортящиеся продукты. Все молочные продукты желательно держать в задней части холодильника, где холоднее, — молоко и кефир тоже.
Храните упаковки с сырым мясом, птицей и рыбой в отдельном полиэтиленовом пакете, миске или кастрюле на самой нижней полке холодильника. Это предотвращает попадание соков на другие продукты, а самая нижняя полка обычно самая холодная.
Храните яйца в картонной упаковке в самом холодильнике, а не на двери, где температура выше.
Важно знать
Чем меньше еда находится при комнатной температуре, тем лучше. Не ждите, пока ваш свежеприготовленный супчик полностью охладится до комнатной температуры. Остыл до 60 °С — и вперед на полку холодильника! Придерживайтесь «правила двух часов», оставляя предметы, нуждающиеся в охлаждении, при комнатной температуре. Это касается мяса, птицы, морепродуктов, яиц и т.д. Кстати, это относится и к остаткам еды. А если температура воздуха превышает 32 °C, то счет идет уже на минуты.
Сразу охлаждайте или замораживайте скоропортящиеся продукты, а те товары, что стояли в магазине на холодных полках, тоже убирайте в холодильник, как только принесли их домой.