Анализируйте

— Если вы решили избавиться от вредной привычки, сначала надо ее признать и выяснить: почему она у вас появилась и в какой ситуации, в каком контексте она возникает, — говорит Рассел Полдрак , профессор психологии Стэнфордского университета.

Например, если вы избавляетесь от привычки курить, полезно ответить на вот такие вопросы, чтобы разобраться в своих личных «уязвимостях»:

Когда вам хочется курить больше всего?

Как долго вы спите ночью?

Каков ваш уровень стресса в течение дня?