7 признаков, что у вас прямо сейчас кризис «трех четвертей жизни»

Кризис среднего возраста неплохо изучен, и многие знают его симптомы: все кажется бессмысленным, работа и семья не радуют, хочется новизны и развестись… Психологи признают, что кризис этот может настигать далеко не всех и не всегда именно в сорок лет. На самом деле его можно охарактеризовать как состояние, при котором человек не знает, что ему дальше делать.