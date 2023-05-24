7 признаков, что у вас прямо сейчас кризис «трех четвертей жизни»

Кризис среднего возраста неплохо изучен, и многие знают его симптомы: все кажется бессмысленным, работа и семья не радуют, хочется новизны и развестись… Психологи признают, что кризис этот может настигать далеко не всех и не всегда именно в сорок лет. На самом деле его можно охарактеризовать как состояние, при котором человек не знает, что ему дальше делать.
Но если даже кому-то удается безболезненно проскочить кризис среднего возраста или даже вовсе не заметить его, то после шестидесяти есть шанс врезаться в другой - кризис «трех четвертей жизни».
Как он проявляется — признаки
Концепция кризисов основывается на теории стадий развития личности немецкого психолога Эрика Эриксона, всего их восемь. Переход от одной стадии к другой и проявляется кризисом. Человек вынужден корректировать жизненные цели и сталкивается с психологическими трудностями в этот период.
Особенно усиливается дистресс между 60-70 годами человека. Этот период иногда называют «кризисом трех четвертей жизни»,
Негативные мысли о будущем.
Апатия, безразличие и отрешенность. Проблемы в отношениях с близкими.
Сожаление о том, что было. Чувство бесцельности.
Обида, горечь и раздражительность.
Сомнения в своих жизненных приоритетах. Отсутствие ясности в отношении того, что действительно важно в жизни.
Разочарование.
Чувство пустоты и одиночества. Страх по поводу здоровья и безопасности.
Люди в возрасте 60+ начинают переживать о том, что им придется учиться экономить, страдают из-за сильного изменения внешности и физического состояния, чувствуют себя менее значимыми в обществе и менее уважаемыми.
Как это пережить
При переходе из одной фазы развития к другой человек должен найти возможности выйти за пределы того, что «перерос», и тогда продолжить развиваться. Помогут вот эти важные шаги.
Общайтесь. Это не то время, которое надо переживать в одиночку. Поговорите с надежными друзьями. Найдите группы поддержки для пожилых людей.
Узнавайте новое. Смотрите видео психологов, читайте литературу о позитивном старении, думайте о смыслах, не падайте духом.
Примите изменения, себя и прошлое. Спросите себя, что для вас действительно важно. Как вы хотите проводить время? Не обесценивайте себя и свою жизнь. Сосредоточьтесь на качественном опыте, а не на количестве.
Это важно
Если вы испытываете мучительное чувство одиночества и апатии, которое не проходит уже долго, стоит задуматься: дело в кризисе или у вас, возможно, депрессия? Отличить временные психологические проблемы от реальной болезни помогут профессиональные тесты.
Например, вот этим тестом пользуются врачи для выявления уровня тревоги и депрессии у пациентов. Удобный опросник разработали ученые в 1983 году. Называется он HADS и считается одним из самых простых в применении и обработке. Оцените свое состояние и вы.