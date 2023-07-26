26-летней женщине пришлось удалить половину черепа из-за синусита

Через несколько месяцев после операции по замене части черепа опухоль спала, и женщина стала чувствовать себя гораздо лучше. Она рассказала, что голова продолжает болеть каждый день, но Наташа приняла это как новую норму и просто радуется тому, что осталась живой. Ей даже удалось вернуться к преподаванию.