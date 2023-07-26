26-летней женщине пришлось удалить половину черепа из-за синусита

К насморку мы привыкли относиться как к чему-то неопасному. И зря. Запущенный синусит вполне может вызвать серьезные последствия для здоровья.
Это подтверждает история тренера по боевым искусствам из Калифорнии Наташи Гюнтер Сантаны. В 26 лет ей пришлось удалить половину черепа из-за синусита.
Два года назад врачи диагностировали у девушки пять отдельных инфекций носовых пазух. Четыре из них удалось вылечить с помощью антибиотиков, а вот с последней лекарства уже не справились. Из-за этого Наташа начала страдать от постоянной рвоты, сильных мигреней и скачков настроения.
Обследование показало: у девушки — мутировавшая версия гена, которая препятствует выработке белка, вызывающего иммунный ответ на инфекции. Поэтому антибиотики для нее просто перестали работать.
Кроме того, врачи обнаружили, что инфекция пазух уже распространилась на головной мозг. Начался абсцесс, избавиться от которого можно было только радикальным путем — удалив большую часть черепа.
Вырезав часть черепа, врачи смогли удалить гной и поврежденные ткани, окружавшие абсцесс. После экстренной операции в конце 2021 года у Сантаны остался шрам по окружности головы и углубление в зоне левого уха. Врачи порекомендовали женщине не смотреть на отражение в зеркале, так как шок от увиденного мог оказаться слишком сильным.
В течение пяти месяцев женщине пришлось носить шлем, защищавший голову. По признанию Наташи, в этот период она старалась не выходить из дома: ей было страшно, что люди могут ее случайно толкнуть. Лишь через год после операции женщине удалось преодолеть эту фобию.
Увы, на этом проблемы со здоровьем женщины не закончились. После оперативного вмешательства у Сантаны произошел острый тромбоз глубоких вен. Если это состояние не лечить, то сгусток крови может по кровотоку попасть в легкие и вызвать эмболию.
Кроме того, Наташе пришлось заново учиться ходить и говорить. Она очень боялась, что больше никогда не сможет вернуться к преподаванию боевых искусств, так как после операции некоторые приемы ей делать больше нельзя. Во время сложного лечения ее поддерживали муж и маленький сын.
Через несколько месяцев после операции по замене части черепа опухоль спала, и женщина стала чувствовать себя гораздо лучше. Она рассказала, что голова продолжает болеть каждый день, но Наташа приняла это как новую норму и просто радуется тому, что осталась живой. Ей даже удалось вернуться к преподаванию.
«У меня есть прекрасный мальчик по имени Райден, мы с мужем собираемся отпраздновать годовщину нашей свадьбы. Я снова преподаю боевые искусства. Жизнь прекрасна», — делится девушка с изданием