Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Врачи из Самары напечатали на 3D-принтере новый нос для мужчины, который лишился этого органа

Нос мужчина потерял после лечения плоскоклеточного рака кожи. Он не мог нормально дышать, говорить, работать. Врачи решились на ювелирную микрохирургическую операцию, чтобы вернуть мужчину к нормальной жизни.

18 июля 20231
Врачи из Самары напечатали на 3D-принтере новый нос для мужчины, который лишился этого органа
Источник:
пресс-служба СамГМУ

В Самарском государственном медицинском университете врачи провели сложную операцию: они полностью восстановили мужчине нос. Такого в практике местных хирургов еще не было.

Врачи совместно с московскими коллегами прооперировали пациента из Челябинска, которому пришлось удалить нос во время лечения плоскоклеточного рака кожи. Из-за этого мужчина не мог нормально говорить, дышать, жевать и пить. Кроме того, он сильно стеснялся своего внешнего вида.

«Рак диагностировали отцу в 2021 году, а до этого его целый год ошибочно лечили от другого заболевания, — говорит дочь мужчины Светлана Свечкарева. — Из-за этого было потеряно много времени, опухоль достигла четвертой стадии, и потребовалось максимально агрессивное лечение. В том числе — полное удаление кожных тканей, костей носа и верхней челюсти, которое выполнили московские врачи. Отец не мог полноценно принимать пищу, пить воду, говорить без дефектов, ему пришлось сменить сферу деятельности: он был диспетчером, нужно было много общаться с людьми. А ведь он еще не пенсионер, ему только 59 лет». 

Читайте также

Восстановить такой обширный и сложный дефект очень трудно. Сначала врачи предложили мужчине старый, но проверенный метод — пришивание руки к лицу на целый месяц. За это время кожа с одной части тела приживается к другой.

Однако реконструктивный хирург СамГМУ, кандидат медицинских наук Владимир Ивашков предложил более современное и высокотехнологичное решение: восстановить нос с помощью компьютерных технологий, 3D-принтера и лоскута кожи.

Операцию подготовила и спланировала команда сотрудников университета под руководством ректора, профессора РАН Александра Колсанова. Сначала, используя снимки компьютерной томографии и уникальную  разработку СамГМУ — систему хирургической навигации Autoplan, воссоздали утраченную геометрию лица и определили объем тканей, необходимых для восстановления.

Другими словами, специалисты создали на компьютере все удаленные части носа. После мужчину забрали в операционную.

Нажмите
Владимир Ивашков
Онкология, хирургия

Хирург, онколог, пластический хирург, маммолог, кандидат медицинских наук

«Были использованы собственные ткани с предплечья пациента, чтобы восстановить кожную часть носа. Чтобы сделать каркас носа, в Центре серийного производства СамГМУ на 3D-принтере напечатали специальную пластину из титана. Ее пропорции полностью воссозданы по анатомическим параметрам пациента», — говорит врач.

И последняя деталь — напечатанные на 3D-принтере хрящевые части носа из собственных тканей хряща мужчины. Подобные операции ранее проводили только в крупных федеральных центрах.

Хирургическое вмешательство длилось 10 часов, в нем принимали участие более 10 различных специалистов. Все прошло по плану и без осложнений.

Через две недели мужчину выпишут из стационара, сейчас он чувствует себя хорошо и успешно восстанавливается.

Автор текста:Софья Хромова
Материалы по теме
ХирургияРак