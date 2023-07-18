Врачи из Самары напечатали на 3D-принтере новый нос для мужчины, который лишился этого органа

В Самарском государственном медицинском университете врачи провели сложную операцию: они полностью восстановили мужчине нос. Такого в практике местных хирургов еще не было.
Врачи совместно с московскими коллегами прооперировали пациента из Челябинска, которому пришлось удалить нос во время лечения плоскоклеточного рака кожи. Из-за этого мужчина не мог нормально говорить, дышать, жевать и пить. Кроме того, он сильно стеснялся своего внешнего вида.
«Рак диагностировали отцу в 2021 году, а до этого его целый год ошибочно лечили от другого заболевания, — говорит дочь мужчины Светлана Свечкарева. — Из-за этого было потеряно много времени, опухоль достигла четвертой стадии, и потребовалось максимально агрессивное лечение. В том числе — полное удаление кожных тканей, костей носа и верхней челюсти, которое выполнили московские врачи. Отец не мог полноценно принимать пищу, пить воду, говорить без дефектов, ему пришлось сменить сферу деятельности: он был диспетчером, нужно было много общаться с людьми. А ведь он еще не пенсионер, ему только 59 лет».
Восстановить такой обширный и сложный дефект очень трудно. Сначала врачи предложили мужчине старый, но проверенный метод — пришивание руки к лицу на целый месяц. За это время кожа с одной части тела приживается к другой.
Однако реконструктивный хирург СамГМУ, кандидат медицинских наук Владимир Ивашков предложил более современное и высокотехнологичное решение: восстановить нос с помощью компьютерных технологий, 3D-принтера и лоскута кожи.
Операцию подготовила и спланировала команда сотрудников университета под руководством ректора, профессора РАН Александра Колсанова. Сначала, используя снимки компьютерной томографии и уникальную разработку СамГМУ — систему хирургической навигации Autoplan, воссоздали утраченную геометрию лица и определили объем тканей, необходимых для восстановления.
Другими словами, специалисты создали на компьютере все удаленные части носа. После мужчину забрали в операционную.
Хирург, онколог, пластический хирург, маммолог, кандидат медицинских наук
«Были использованы собственные ткани с предплечья пациента, чтобы восстановить кожную часть носа. Чтобы сделать каркас носа, в Центре серийного производства СамГМУ на 3D-принтере напечатали специальную пластину из титана. Ее пропорции полностью воссозданы по анатомическим параметрам пациента», — говорит врач.
И последняя деталь — напечатанные на 3D-принтере хрящевые части носа из собственных тканей хряща мужчины. Подобные операции ранее проводили только в крупных федеральных центрах.
Хирургическое вмешательство длилось 10 часов, в нем принимали участие более 10 различных специалистов. Все прошло по плану и без осложнений.
Через две недели мужчину выпишут из стационара, сейчас он чувствует себя хорошо и успешно восстанавливается.