Врачи из Самары напечатали на 3D-принтере новый нос для мужчины, который лишился этого органа

«Рак диагностировали отцу в 2021 году, а до этого его целый год ошибочно лечили от другого заболевания, — говорит дочь мужчины Светлана Свечкарева. — Из-за этого было потеряно много времени, опухоль достигла четвертой стадии, и потребовалось максимально агрессивное лечение. В том числе — полное удаление кожных тканей, костей носа и верхней челюсти, которое выполнили московские врачи. Отец не мог полноценно принимать пищу, пить воду, говорить без дефектов, ему пришлось сменить сферу деятельности: он был диспетчером, нужно было много общаться с людьми. А ведь он еще не пенсионер, ему только 59 лет».