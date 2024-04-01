10 продуктов, которые могут испортить вам чаепитие

Если хотите получить от чаепития максимум пользы, не стоит пить чай слишком горячим. Об этом уже давно предупреждают врачи, объясняя привычку возможным ожогом слизистой и повышенным риском заболеваний ротовой полости и пищевода — вплоть до рака. Кроме того, во время употребления любимого многими напитка специалисты советуют отказаться от некоторых продуктов. А часть из них вообще желательно строго ограничить в своем рационе, чтобы лучше выглядеть и лучше себя чувствовать.
Как
Молоко. Такая добавка к чаю повышают калорийность полезного напитка. Если не представляете себе чай без молока, хотя бы добавляйте его как можно меньше.
Сахар. Он тоже снижает пользу чая, лишь добавляя ненужные калории. В целом привыкнуть к несладкому чаю не очень сложно, если постепенно снижать дозу быстрых углеводов.
Печенье. Танины, содержащиеся в чае, плохо сочетаются с белой мукой. Их тандем может спровоцировать вздутие живота и запоры.
Продукты с железом. К ним относятся, например, орехи, яйца, шпинат. Чай не дает железу усваиваться, и в итоге пользы от такого сочетания не будет. Лучше съешьте эти продукты отдельно от чая.
Лимон. Конечно, ничего опасного в чае с лимоном нет, но в сочетании с этим напитком лимон может вызывать урчание и вздутие живота. Просто старайтесь не злоупотреблять, добавляйте цитрус не каждый раз.
Продукты с куркумой. Куркума в сочетании с кофеином и танином, которые входят в состав чая, способна повышать кислотность в желудке и вызывать изжогу.
Продукты с граммовой мукой. Из нее делают пончики, чипсы, восточные сладости, вегетарианские блюда. Но такие блюда вместе с чаем мешают организму усваивать полезные вещества и провоцируют повышенное газообразование.
Холодная еда. Если запивать горячим чаем холодный творог или любой другой продукт из холодильника, можно повысить уровень кислотности в желудке и ощутить приступ тошноты. Горячий напиток советуют пить не ранее чем через полчаса после употребления холодного блюда.
Жирная еда. В целом запивать тяжелую жирную пищу чаем допускается, но лучше не горячим. Иначе есть риск негативных последствий от большого количества жира, попавшего в организм.
Молочные продукты. Не советуют также сочетать чай с сыром, творогом и другими молочными продуктами. Танин в чае мешает усвоению кальция из «молочки», а кофеин — процессу переваривания этих продуктов.
Почему опасно пить вчерашний чай
Не стоит допивать чай, который стоял на столе со вчерашнего дня, или использовать несвежую заварку из чайника. Такая привычка есть у многих, но от нее надо избавляться.
Как ранее объясняла врач-диетолог Елена Трускова, кроме полезных веществ чай содержит также вредный алкалоид гуанин — со временем он накапливается в заварке. Причем вреден даже не сам гуанин, а вещество, в которое он потом превращается, — гуанидин. Он может быть токсичным для нервной системы.
Кроме того, в остывшем чае под воздействием воздуха и тепла полезные микроэлементы теряют силу и начинают разлагаться, ухудшаются вкусовые свойства и запах, а из-за окислительных процессов может измениться цвет напитка.