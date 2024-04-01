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10 продуктов, которые могут испортить вам чаепитие

Несмотря на большую популярность чая, пить его просто так, «без ничего», любят немногие. К этому напитку обычно принято предлагать угощение. Конечно, лучше всего выбирать не особо вредное.

1 апреля 20241
10 продуктов, которые могут испортить вам чаепитие
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iStockphoto

Если хотите получить от чаепития максимум пользы, не стоит пить чай слишком горячим. Об этом уже давно предупреждают врачи, объясняя привычку возможным ожогом слизистой и повышенным риском заболеваний ротовой полости и пищевода — вплоть до рака. Кроме того, во время употребления любимого многими напитка специалисты советуют отказаться от некоторых продуктов. А часть из них вообще желательно строго ограничить в своем рационе, чтобы лучше выглядеть и лучше себя чувствовать.

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Как сообщает издание ОСН, с чаем не стоит сочетать следующие 10 продуктов:

  1. Молоко. Такая добавка к чаю повышают калорийность полезного напитка. Если не представляете себе чай без молока, хотя бы добавляйте его как можно меньше.

  2. Сахар. Он тоже снижает пользу чая, лишь добавляя ненужные калории. В целом привыкнуть к несладкому чаю не очень сложно, если постепенно снижать дозу быстрых углеводов.

  3. Печенье. Танины, содержащиеся в чае, плохо сочетаются с белой мукой. Их тандем может спровоцировать вздутие живота и запоры.

  4. Продукты с железом. К ним относятся, например, орехи, яйца, шпинат. Чай не дает железу усваиваться, и в итоге пользы от такого сочетания не будет. Лучше съешьте эти продукты отдельно от чая.

  5. Лимон. Конечно, ничего опасного в чае с лимоном нет, но в сочетании с этим напитком лимон может вызывать урчание и вздутие живота. Просто старайтесь не злоупотреблять, добавляйте цитрус не каждый раз.

  6. Продукты с куркумой. Куркума в сочетании с кофеином и танином, которые входят в состав чая, способна повышать кислотность в желудке и вызывать изжогу.

  7. Продукты с граммовой мукой. Из нее делают пончики, чипсы, восточные сладости, вегетарианские блюда. Но такие блюда вместе с чаем мешают организму усваивать полезные вещества и провоцируют повышенное газообразование.

  8. Холодная еда. Если запивать горячим чаем холодный творог или любой другой продукт из холодильника, можно повысить уровень кислотности в желудке и ощутить приступ тошноты. Горячий напиток советуют пить не ранее чем через полчаса после употребления холодного блюда.

  9. Жирная еда. В целом запивать тяжелую жирную пищу чаем допускается, но лучше не горячим. Иначе есть риск негативных последствий от большого количества жира, попавшего в организм.

  10. Молочные продукты. Не советуют также сочетать чай с сыром, творогом и другими молочными продуктами. Танин в чае мешает усвоению кальция из «молочки», а кофеин — процессу переваривания этих продуктов.

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Почему опасно пить вчерашний чай

Не стоит допивать чай, который стоял на столе со вчерашнего дня, или использовать несвежую заварку из чайника. Такая привычка есть у многих, но от нее надо избавляться.

Как ранее объясняла врач-диетолог Елена Трускова, кроме полезных веществ чай содержит также вредный алкалоид гуанин — со временем он накапливается в заварке. Причем вреден даже не сам гуанин, а вещество, в которое он потом превращается, — гуанидин. Он может быть токсичным для нервной системы.

Кроме того, в остывшем чае под воздействием воздуха и тепла полезные микроэлементы теряют силу и начинают разлагаться, ухудшаются вкусовые свойства и запах, а из-за окислительных процессов может измениться цвет напитка.

Автор текста:Анастасия Романова
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