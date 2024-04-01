10 продуктов, которые могут испортить вам чаепитие

Молоко. Такая добавка к чаю повышают калорийность полезного напитка. Если не представляете себе чай без молока, хотя бы добавляйте его как можно меньше.

Сахар. Он тоже снижает пользу чая, лишь добавляя ненужные калории. В целом привыкнуть к несладкому чаю не очень сложно, если постепенно снижать дозу быстрых углеводов.

Печенье. Танины, содержащиеся в чае, плохо сочетаются с белой мукой. Их тандем может спровоцировать вздутие живота и запоры.

Продукты с железом. К ним относятся, например, орехи, яйца, шпинат. Чай не дает железу усваиваться, и в итоге пользы от такого сочетания не будет. Лучше съешьте эти продукты отдельно от чая.

Лимон. Конечно, ничего опасного в чае с лимоном нет, но в сочетании с этим напитком лимон может вызывать урчание и вздутие живота. Просто старайтесь не злоупотреблять, добавляйте цитрус не каждый раз.

Продукты с куркумой. Куркума в сочетании с кофеином и танином, которые входят в состав чая, способна повышать кислотность в желудке и вызывать изжогу.

Продукты с граммовой мукой. Из нее делают пончики, чипсы, восточные сладости, вегетарианские блюда. Но такие блюда вместе с чаем мешают организму усваивать полезные вещества и провоцируют повышенное газообразование.

Холодная еда. Если запивать горячим чаем холодный творог или любой другой продукт из холодильника, можно повысить уровень кислотности в желудке и ощутить приступ тошноты. Горячий напиток советуют пить не ранее чем через полчаса после употребления холодного блюда.

Жирная еда. В целом запивать тяжелую жирную пищу чаем допускается, но лучше не горячим. Иначе есть риск негативных последствий от большого количества жира, попавшего в организм.