В Подмосковье врачи спасли подростка, который вдохнул канцелярскую кнопку

Юношу госпитализировали в отделение детской хирургии МОНИКИ им. Владимирского. Как выяснилось, молодой человек держал кнопку во рту и случайно вдохнул ее, когда упал со стула. Спустя время подростка начал беспокоить кашель, но он прошел сам по себе. Инородное тело врачи обнаружили уже позже, на медкомиссии, во время флюорографии.
Врачи МОНИКИ исследовали слизистые оболочки трахеи и бронхов подростка с помощью специального прибора — бронхоскопа. Оказалось, кнопка ушла глубоко и очень плотно врезалась в стенку бронха.
— Сложность заключалась в том, что пластиковая часть кнопки была окутана грануляциями — зернистой тканью, образующейся в процессе заживления раны. Частично удалив ее, мы осмотрели инородное тело и оценили возможность его извлечения. Для снятия отека со слизистой бронха пациенту была назначена противовоспалительная терапия, —
Благодаря мастерству врачей серьезного хирургического вмешательства удалось избежать. Кнопку успешно извлекли уже во время следующей бронхоскопии. По словам врачей, сейчас юноша чувствует себя хорошо и уже выписан домой.
Специалисты же советуют быть предельно аккуратными с инородными предметами, а в случае их попадания внутрь сразу же обращаться за медицинской помощью.
Покатался на снегоходе
В феврале в Петербурге, в Детской городской больнице №5 им. Филатова, врачи спасали 17-летнего подростка, получившего тупую травму живота при катании на снегоходе. У юноши серьезно пострадали селезенка и печень.
Поскольку травма печени приводит к сильной кровопотере и шоку, пострадавшего сначала доставили в ближайшую больницу в поселке Рощино. Там врачи оказали подростку экстренную помощь, позволившую спасти жизнь: удалили селезенку и тампонировали печень. И далее оперативно направили к хирургам больницы №5, которым предстояло изъять хирургические тампоны, провести резекцию левой доли печени, сохранив по возможности максимальный процент органа и не допустив повторного сильного кровотечения. Как говорили врачи, операция прошла успешно. В будущем, как пообещали медики, подросток сможет даже заниматься спортом.