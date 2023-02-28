В Подмосковье врачи спасли подростка, который вдохнул канцелярскую кнопку

Юношу госпитализировали в отделение детской хирургии МОНИКИ им. Владимирского. Как выяснилось, молодой человек держал кнопку во рту и случайно вдохнул ее, когда упал со стула. Спустя время подростка начал беспокоить кашель, но он прошел сам по себе. Инородное тело врачи обнаружили уже позже, на медкомиссии, во время флюорографии.

Врачи МОНИКИ исследовали слизистые оболочки трахеи и бронхов подростка с помощью специального прибора — бронхоскопа. Оказалось, кнопка ушла глубоко и очень плотно врезалась в стенку бронха.

— Сложность заключалась в том, что пластиковая часть кнопки была окутана грануляциями — зернистой тканью, образующейся в процессе заживления раны. Частично удалив ее, мы осмотрели инородное тело и оценили возможность его извлечения. Для снятия отека со слизистой бронха пациенту была назначена противовоспалительная терапия, — рассказала заведующая детским хирургическим отделением МОНИКИ Евгения Полуконова.

Благодаря мастерству врачей серьезного хирургического вмешательства удалось избежать. Кнопку успешно извлекли уже во время следующей бронхоскопии. По словам врачей, сейчас юноша чувствует себя хорошо и уже выписан домой.

Специалисты же советуют быть предельно аккуратными с инородными предметами, а в случае их попадания внутрь сразу же обращаться за медицинской помощью.