Перед хирургами Домодедовской больницы стояла важная задача — надо было не только удалить множественные миоматозные узлы, но и сохранить молодой женщине возможность в будущем родить. Как
- Операция выполнялась открытым доступом с временным прекращением кровотока в матке, что позволило избежать большой кровопотери во время операции, — рассказал главный врач больницы Андрей Осипов.
В итоге врачи удалили 50 миоматозных узлов разного размера и локализации — в общей сложности вес удаленных новообразований составил более двух килограммов.
С сохранением репродуктивной функции тоже все получилось. По словам специалистов, контрольное УЗИ показало: матка сократилась и приобрела нормальные размеры и форму. Сейчас пациентку уже отправили домой.
Как напомнили врачи, женщинам надо регулярно посещать гинеколога — не реже, чем раз в год. В этом случае таких сложных операций и возможных рисков остаться навсегда без детей можно было бы избежать.
Как проявляется миома
Миома — доброкачественное гормонозависимое новообразование в матке, которое бывает разным по строению и расположению.
Ранее врач акушер-гинеколог Центра планирования семьи и репродукции НМИЦ ЛРЦ Минздрава Екатерина Степцова рассказывала, почему для женщин важно проходить профилактические осмотры у гинеколога. По словам специалиста, многие женские болезни долго никак себя не проявляют. Среди них и миома матки. Когда она небольшая, увидеть ее можно только на УЗИ органов малого таза.
Позже — в зависимости от размера и расположения новообразования — миома может проявляться
обильными маточными кровотечениями во время менструаций,
увеличением их продолжительности,
могут наблюдаться коричневые выделения в середине цикла, до и после менструаций.
хронической тазовой болью,
нарушением работы соседних органов, если узел начинает на них давить.
С наступлением менопаузы прекращается гормональная подпитка, поэтому считается, что миоматозные узлы начинают регрессировать (происходит инволюция) — они уменьшаются в размерах и кальцинируются. По словам акушера-гинеколога, онколога Ивана Бокина, если в менопаузе этого не происходит, должна возникнуть онконастороженность. А если миома еще и начинает расти, надо обследоваться для исключения саркомы.
Причиной болей в животе стала «скрытая» беременность
Этим летом интересный случай произошел в Омске. Там 42-летнюю женщину доставили в больницу по скорой с подозрением на почечные колики — она жаловалась на сильные боли в животе. Однако уже в приемном отделении у пациентки начались роды — при этом о своей беременности она даже не догадывалась. К счастью, все закончилось хорошо — по словам врачей, мама и новорожденная дочка чувствовали себя хорошо.
Отмечалось, что для женщины «неожиданный» ребенок был уже не первым, а третьим в семье. Как объясняла ситуацию сама роженица, проблем со здоровьем в течение 9 месяцев у нее не было, а отсутствие регулярного цикла она списывала на возраст.