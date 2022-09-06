Перед хирургами Домодедовской больницы стояла важная задача — надо было не только удалить множественные миоматозные узлы, но и сохранить молодой женщине возможность в будущем родить. Как сообщили в подмосковном минздраве, врачам это удалось.

- Операция выполнялась открытым доступом с временным прекращением кровотока в матке, что позволило избежать большой кровопотери во время операции, — рассказал главный врач больницы Андрей Осипов.

В итоге врачи удалили 50 миоматозных узлов разного размера и локализации — в общей сложности вес удаленных новообразований составил более двух килограммов.

С сохранением репродуктивной функции тоже все получилось. По словам специалистов, контрольное УЗИ показало: матка сократилась и приобрела нормальные размеры и форму. Сейчас пациентку уже отправили домой.

Как напомнили врачи, женщинам надо регулярно посещать гинеколога — не реже, чем раз в год. В этом случае таких сложных операций и возможных рисков остаться навсегда без детей можно было бы избежать.