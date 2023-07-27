В Подмосковье мужчина проглотил зубную щетку, дверную ручку и дужки очков

Пациента доставили в Коломенскую областную больницу. Во время диагностики врачи увидели в желудке и пищеводе 22-летнего мужчины зубную щетку, пластиковую дверную ручку и две дужки от очков.
Как рассказал заведующий эндоскопическим отделением стационара Владимир Кабаргин, щетку и дверную ручку у врачей получилось извлечь из желудка без единого разреза — с помощью эндоскопа. С дужками очков дело обстояло сложнее.
«Они расположились внутри настолько неудачно, что достать их через пищевод не удалось. Из-за этого врачам-хирургам пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству», — рассказал Владимир Кабаргин.
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Лопнул от обжорства
Этим летом в Подмосковье врачи спасали 40-летнего мужчину, который объелся до разрыва пищевода. При поступлении в Видновскую больницу по скорой он жаловался на загрудинную боль и рвоту. Как показало обследование, у пациента случился спонтанный разрыв пищевода с развитием воспаления клетчатки средостения и нагноения плевральный полости (эмпиемы). Такое состояние возникло у него из-за переедания и грозило летальным исходом.
Другого мужчину довел до больницы съеденный накануне персик. Ему потребовалась операция под общим наркозом.