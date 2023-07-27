В Подмосковье мужчина проглотил зубную щетку, дверную ручку и дужки очков

Этим летом в Подмосковье врачи спасали 40-летнего мужчину, который объелся до разрыва пищевода. При поступлении в Видновскую больницу по скорой он жаловался на загрудинную боль и рвоту. Как показало обследование, у пациента случился спонтанный разрыв пищевода с развитием воспаления клетчатки средостения и нагноения плевральный полости (эмпиемы). Такое состояние возникло у него из-за переедания и грозило летальным исходом.