В Петербурге пройдет международный форум «Пластичность мозга ребенка»

Дети — поистине уникальные создания. Их мозг настолько пластичен, что способен восстановиться даже после тяжелых повреждений и для этого не требуется медикаментозная поддержка. Но речь вовсе не идет о том, чтобы пустить процесс на самотек.

- Уникальные возможности детского мозга, немедикаментозные способы нормализовать работу нервной системы и перспективные исследования в области детского неврологии, биологии, психологии, педагогики обсудят на форуме «Пластичность мозга ребенка 2022», — рассказали организаторы мероприятия. — Он пройдет 9 и 10 сентября в Петербурге.

Форум соберет лучших специалистов: врачей, ученых, педагогов — уже во второй раз. Также своим опытом поделятся родители, которые воспитывают детей с особенностями развития нервной системы.