В Петербурге пройдет международный форум «Пластичность мозга ребенка»

Дети — поистине уникальные создания. Их мозг настолько пластичен, что способен восстановиться даже после тяжелых повреждений и для этого не требуется медикаментозная поддержка. Но речь вовсе не идет о том, чтобы пустить процесс на самотек.
- Уникальные возможности детского мозга, немедикаментозные способы нормализовать работу нервной системы и перспективные исследования в области детского неврологии, биологии, психологии, педагогики обсудят на форуме «Пластичность мозга ребенка 2022», — рассказали организаторы мероприятия. — Он пройдет 9 и 10 сентября в Петербурге.
Форум соберет лучших специалистов: врачей, ученых, педагогов — уже во второй раз. Также своим опытом поделятся родители, которые воспитывают детей с особенностями развития нервной системы.
- С докладами и лекциями выступят 15 российских и зарубежных спикеров-экспертов неврологов, психологов, нейробиологов, — уточнили программу представители форума «Пластичность мозга ребенка». — Речь пойдет о результатах самых последних научных исследованиях.
Организаторы рассчитывают, что данные, которые представят на Форуме, помогут сделать выбор в пользу тех или иных методов диагностики и реабилитации, найти среди них максимально эффективные для конкретного ребенка.
- Опыт родителей, которые воспитывают ребенка с особенностями развития нервной системы, тоже будет очень полезен, — считают организаторы. — Зачастую они погружены в тему значительно больше, чем врачи и педагоги.
Представят на форуме и книгу «Гипоксия у новорожденного: самый главный первы год» Виктории Ефимовой и Галины Голосной. В ней подробно рассматриваются нарушения в работе нервной системы, которые вызваны недостатком кислорода у малыша.
- Авторы описали виды помощи, которые должен получить ребенок, чтобы максимально включились механизмы самовосстановления мозга, — описывают книгу устроители Форума.
Также в программе показ фильма «Съесть слона», концерт.
Кто будет выступать на форуме «Пластичность мозга ребенка 2022»:
руководитель институтов Mind Moves и Baby Gym Мелоди де Ягер (ЮАР), нейробиолог, спикер TED, автор книги «Мой инсульт озарения» Джилл Болте Тейлор (США);
со-руководитель центра Pediatric Therapeutics and Integrated Soundwork, эрготерапевт Шила Аллен (США);
психофизиолог, кандидат педагогических наук, руководитель клиники «Прогноз» и центра «Логопрогноз» Виктория Ефимова;
создатель программы для альтернативной коммуникации LINKa Иван Бакаидов;
доктор психологических наук, президент Российской Ассоциации перинатальной психологии и медицины Наталья Коваленко;
соучредитель и директор фонда «Разные дети» Татьяна Яковлева.
- Из-за ситуации с COVID иностранные спикеры будут участвовать в проведении форума онлайн, — предупредили организаторы. — И сам форум «Пластичность мозга ребенка 2022» доступен не только для очного посещения, но и в формате видеозаписей всех встреч.
Что: форум «Пластичность мозга ребенка 2022»
Когда: 9 сентября 14:00 — 18:00, 10 сентября 10:00 -18:00
Где: Санкт-Петербург, Дворец Белосельских-Белозерских, Невский пр., 41