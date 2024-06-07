В НИИ Склифосовского помогли мужчине с блашинг-синдромом, он мешал ему выступать

Со слов самого пациента, блашинг-синдром у него появился еще в юности, но на третьем десятке стал заметно прогрессировать. Достаточно было небольшого волнения, небольшой духоты или стрессовой ситуации — и все, что розовое, становилось вишневым, похожим на отечность. При этом еще и уши набухали.