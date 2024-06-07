В НИИ Склифосовского помогли мужчине с блашинг-синдромом, он мешал ему выступать

Именно такому пациенту помогли врачи НИИ Склифосовского. И у этого состояния даже есть медицинское название — блашинг-синдром.
Не патология, но проблема
Блашинг-синдром — нарушение работы нервной системы. Даже незначительный стресс может вызвать у человека неконтролируемые покраснения на лице. Свое необычное название синдром получил от английского слова «blush» — румянец.
По словам Вазгена Котанджяна, заведующего торакальным отделением Склифа, блашинг-синдром трудно назвать патологией, потому что он не угрожает жизни. Но серьезно мешает человеку жить комфортно.
Врач-торакальный хирург, заведующий торакальным хирургическим отделением НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского
«Это состояние заключается в том, что человек при волнении очень сильно краснеет. Особенно лицо, шея. Синдром часто сопровождается и гипергидрозом — повышенной потливостью рук, ладоней, подмышек. Люди, которые занимают должности или чья работа связана с публичными выступлениями, не могут нормально выступать», —
Как добавляет хирург, конкретная причина, почему такое бывает, до сих пор не ясна. Если в целом, то у такого человека симпатическая нервная система превалирует над парасимпатической.
Розовое становилось вишневым
Как рассказали медики, молодой мужчина жил с блашинг-синдромом многие годы. Он пробовал справиться с ним с помощью косметологических процедур, но они ему не помогали. Синдром мешал работе, частью которой были публичные выступления.
Со слов самого пациента, блашинг-синдром у него появился еще в юности, но на третьем десятке стал заметно прогрессировать. Достаточно было небольшого волнения, небольшой духоты или стрессовой ситуации — и все, что розовое, становилось вишневым, похожим на отечность. При этом еще и уши набухали.
«Перепробовал все консервативные способы, думал, буду до конца жизни делать лазер. Мне казалось, будто к лицу утюг прикладывают. Выходишь, эти ожоги, потом 2-3 недели тебе надо восстанавливаться, а потом раз в месяц опять ехать», — поделился мужчина.
Новая жизнь после операции
Так продолжалось, пока мужчина не узнал про возможность операции — последовательной двусторонней видеоторакоскопической симпатэктомии. Ее выполнили торакальные хирурги НИИ Склифосовского.
“Цель операции — частично заблокировать симпатический нерв, поскольку чрезмерное покраснение происходит из-за его слишком активной работы. В процессе вмешательства торакальные хирурги через небольшие проколы удалили части симпатического ствола, заблокировав симпатический нерв», — объяснили суть вмешательства в Склифе.
Операция прошла успешно и продолжалась всего около получаса. Сообщается, что сейчас пациента уже отпустили домой, он сможет начать новую жизнь.