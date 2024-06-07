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В НИИ Склифосовского помогли мужчине с блашинг-синдромом, он мешал ему выступать

Краснеть, когда стесняешься, волнуешься или испытываешь другие сильные эмоции, — это нормально. Почти с каждым такое случается. Но иногда подобная реакция организма начинает по-настоящему мешать в жизни.

7 июня 2024Обсудить
В НИИ Склифосовского помогли мужчине с блашинг-синдромом, он мешал ему выступать
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iStockphoto

Именно такому пациенту помогли врачи НИИ Склифосовского. И у этого состояния даже есть медицинское название — блашинг-синдром.

Не патология, но проблема

Блашинг-синдром — нарушение работы нервной системы. Даже незначительный стресс может вызвать у человека неконтролируемые покраснения на лице. Свое необычное название синдром получил от английского слова «blush» — румянец.

По словам Вазгена Котанджяна, заведующего торакальным отделением Склифа, блашинг-синдром трудно назвать патологией, потому что он не угрожает жизни. Но серьезно мешает человеку жить комфортно.

Вазген Котанджян

Врач-торакальный хирург, заведующий торакальным хирургическим отделением НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского

«Это состояние заключается в том, что человек при волнении очень сильно краснеет. Особенно лицо, шея. Синдром часто сопровождается и гипергидрозом — повышенной потливостью рук, ладоней, подмышек. Люди, которые занимают должности или чья работа связана с публичными выступлениями, не могут нормально выступать», — поясняет в телеграм-канале института Вазген Котанджян.

Как добавляет хирург, конкретная причина, почему такое бывает, до сих пор не ясна. Если в целом, то у такого человека симпатическая нервная система превалирует над парасимпатической.

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Розовое становилось вишневым

Как рассказали медики, молодой мужчина жил с блашинг-синдромом многие годы. Он пробовал справиться с ним с помощью косметологических процедур, но они ему не помогали. Синдром мешал работе, частью которой были публичные выступления.

Со слов самого пациента, блашинг-синдром у него появился еще в юности, но на третьем десятке стал заметно прогрессировать. Достаточно было небольшого волнения, небольшой духоты или стрессовой ситуации — и все, что розовое, становилось вишневым, похожим на отечность. При этом еще и уши набухали.

«Перепробовал все консервативные способы, думал, буду до конца жизни делать лазер. Мне казалось, будто к лицу утюг прикладывают. Выходишь, эти ожоги, потом 2-3 недели тебе надо восстанавливаться, а потом раз в месяц опять ехать», — поделился мужчина.

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Новая жизнь после операции

Так продолжалось, пока мужчина не узнал про возможность операции — последовательной двусторонней видеоторакоскопической симпатэктомии. Ее выполнили торакальные хирурги НИИ Склифосовского.

Цель операции — частично заблокировать симпатический нерв, поскольку чрезмерное покраснение происходит из-за его слишком активной работы. В процессе вмешательства торакальные хирурги через небольшие проколы удалили части симпатического ствола, заблокировав симпатический нерв», — объяснили суть вмешательства в Склифе.

Операция прошла успешно и продолжалась всего около получаса. Сообщается, что сейчас пациента уже отпустили домой, он сможет начать новую жизнь.

Автор текста:Анастасия Романова
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