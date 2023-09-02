В Лаборатории солнечной астрономии предупредили о магнитной буре в воскресенье

По последним прогнозам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 3 сентября, в воскресенье, ожидается магнитная буря. Земная магнитосфера придет в возмущенное состояние уже этой ночью, а воскресным утром активность вырастет до уровня магнитной бури G1 (слабая). К полудню она обещает немного снизиться, но в норму может прийти только ближе к вечеру. Однако в ночь с воскресенья на понедельник всплеск ожидается вновь, правда, пока непродолжительный.
Напомним, еще пару дней назад ничто не предвещало геомагнитных волнений в ближайшие дни. Но ситуация внезапно поменялась: вероятность резких изменений на Солнце и, как следствие, на Земле всегда существует. Тем более что ранее астрономы предупреждали о быстром росте активности Солнца, который может начаться осенью. Это означает, что частота и мощность солнечных вспышек вырастет.
По предварительным оценкам, пик солнечной активности может быть достигнут весной 2024 года, однако ее высокий уровень сохранится в течение не менее 1,5-2 лет. В августе эксперты лаборатории говорили, что в июне-июле 2023 года уровень активности звезды уже достиг максимальных значений за последние 20 лет. А сейчас фактический рост идет примерно в 1,5 раза быстрее прогноза.