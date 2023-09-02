В Лаборатории солнечной астрономии предупредили о магнитной буре в воскресенье

По последним прогнозам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 3 сентября, в воскресенье, ожидается магнитная буря. Земная магнитосфера придет в возмущенное состояние уже этой ночью, а воскресным утром активность вырастет до уровня магнитной бури G1 (слабая). К полудню она обещает немного снизиться, но в норму может прийти только ближе к вечеру. Однако в ночь с воскресенья на понедельник всплеск ожидается вновь, правда, пока непродолжительный.