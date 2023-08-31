Прогноз магнитных бурь на сентябрь-2023: когда ждать возмущений на Солнце

Согласно длительному прогнозу специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, начало осени обещает быть спокойным. Судя по графику, опубликованному на сайте лаборатории, почти весь сентябрь остается в «зеленой» зоне. Единственный всплеск геомагнитной активности отмечен 14 сентября, и то несильный: магнитосфера Земли будет возбужденной, но до уровня магнитной бури может не дойти.
Однако стоит помнить, что это только прогнозы. Всегда есть вероятность резких изменений ситуации на Солнце и, как следствие, геомагнитных волнений на Земле. Тем более что ранее эксперты Лаборатории солнечной астрономии предупреждали о быстром росте активности Солнца, который может начаться осенью, тогда частота и мощность солнечных вспышек резко возрастет. По предварительным оценкам, пик может быть достигнут весной 2024 года, однако высокая активность звезды сохранится в течение не менее 1,5-2 лет.
По словам астрономов, в июне-июле 2023 года уровень солнечной активности уже достиг максимальных значений за последние 20 лет.
«Индексы, по которым меряется сила солнечного цикла, превысили пиковые значения предыдущего, 24-го солнечного цикла, достигнутые в 2012–2014 годах. Это противоречит прогнозу, согласно которому в текущем 25-м цикле ожидалась более слабая активность, чем в цикле 2012 года. Предельные, по словам астрономов, значения, на которые теперь выйдет наша звезда в максимуме, который ожидается в 2024 году, пока предсказать невозможно. На данный момент фактический рост активности Солнца идет примерно в 1,5 раза быстрее прогноза», —