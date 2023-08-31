Прогноз магнитных бурь на сентябрь-2023: когда ждать возмущений на Солнце

Однако стоит помнить, что это только прогнозы. Всегда есть вероятность резких изменений ситуации на Солнце и, как следствие, геомагнитных волнений на Земле. Тем более что ранее эксперты Лаборатории солнечной астрономии предупреждали о быстром росте активности Солнца, который может начаться осенью, тогда частота и мощность солнечных вспышек резко возрастет. По предварительным оценкам, пик может быть достигнут весной 2024 года, однако высокая активность звезды сохранится в течение не менее 1,5-2 лет.