В Центре Мешалкина спасли мужчину, который мог умереть от инфаркта и гигантской аневризмы

К новосибирским хирургам 78-летний местный житель поступил уже в очень ослабленном состоянии. Он испытывал боли, которые говорили о начавшемся надрыве гигантской аневризмы брюшного отдела аорты — патологически раздутой сосудистой стенки. Медлить было нельзя, требовалась срочная операция. По словам врачей, мужчина мог умереть в любую минуту.
Однако во время подготовки к вмешательству врачи обнаружили еще одну опасность: у пациента было трехсосудистое поражение коронарных артерий и высокий риск гибели от инфаркта миокарда, причем операция на аорте повышала такую вероятность.
Как говорят в Центре Мешалкина, на сегодня нет однозначного мнения, как действовать врачу в такой ситуации, когда на весах две жизнеугрожающие патологии.
«Общепринятая тактика требует сначала оперировать сердце. Однако, взвесив все, консилиум в составе кардиохирургов, сосудистых хирургов и кардиологов принял решение отдать приоритет аневризме брюшной аорты как представляющей наибольшую опасность в текущий момент», — уточняют медики.
В итоге хирурги провели две операции за три дня. Сначала хирурги заменили пациенту аорту протезом. Все прошло штатно. Но через два дня, когда мужчина уже оказался в обычной палате и начал вести себя более активно, у него случился тяжелый затяжной приступ стенокардии. Было решено не откладывать операцию на сердце, ситуация была критической. В итоге мужчина оказался на операционном столе второй раз за три дня.
Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением аорты и коронарных артерий НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина
«Обычно при планировании двух обширных вмешательств у возрастных пациентов мы стараемся, чтобы интервал между ними составлял минимум 2-3 месяца. Однако тяжесть поражения сердца у этого пациента не оставила нам такой возможности: он начал погибать у нас на глазах от прогрессирующей сердечной недостаточности. При этом эндоваскулярное малотравматичное лечение было в его случае технически невыполнимо. Мы использовали единственный шанс на восстановление кровотока в коронарных артериях — операцию аортокоронарного шунтирования», — рассказал Максим Ляшенко, заведующий отделением аорты и коронарных артерий Центра Мешалкина.
Хирургам удалось справиться с катастрофой и спасти жизнь пожилого мужчины. После двух подряд больших вмешательств ему потребовалось непростая реабилитация. По словам врачей, сейчас, спустя три месяца, мужчина чувствует себя хорошо и уже вернулся к привычному образу жизни.