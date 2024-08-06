В Центре Мешалкина спасли мужчину, который мог умереть от инфаркта и гигантской аневризмы

В итоге хирурги провели две операции за три дня. Сначала хирурги заменили пациенту аорту протезом. Все прошло штатно. Но через два дня, когда мужчина уже оказался в обычной палате и начал вести себя более активно, у него случился тяжелый затяжной приступ стенокардии. Было решено не откладывать операцию на сердце, ситуация была критической. В итоге мужчина оказался на операционном столе второй раз за три дня.