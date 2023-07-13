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Стала известна причина смерти звезды сериала «Каменская» Ларисы Маршаловой

Актриса умерла на 45-м году жизни. Как отметили ее коллеги, ничто не предвещало такого печального сценария. Прощание с Маршаловой, по предварительным данным, запланировано на 14 июля.

13 июля 2023
Стала известна причина смерти звезды сериала «Каменская» Ларисы Маршаловой
Источник:
архивы пресс-служб

Актриса театра и кино Лариса Маршалова ушла из жизни 12 июля. Ей было всего 44 года. О смерти звезды сообщили 13 июля в Театре-студии киноактера «Беларусьфильма», где она была ведущим мастером сцены.

Представители театра заявили, что Маршалова ушла из жизни внезапно, ничто не предвещало беды.

«Она была талантлива… Это дар, которого мы не увидим и не почувствуем, потому что актриса театра и кино Лариса Маршалова ушла из жизни. И мы прощаемся с ней. Скорбим и прощаемся!» — говорится в сообщении.

По информации телеграм-канала Shot, у актрисы оторвался тромб. Медики даже не успели ничего сделать для спасения женщины, она скоропостижно скончалась.

За свою карьеру Маршалова успела сняться более чем в 100 фильмах и сериалах. Самые известные картины — «Город невест», «Детективное агентство „Иван да Марья“» и сериал «Каменская». У Маршаловой остались сын Владислав и муж.

Прощание с актрисой назначено, по предварительной информации, на 14 июля.

Стала известна причина смерти звезды сериала «Каменская» Ларисы Маршаловой
Источник:
архивы пресс-служб
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Состояние еще одного известного актера также вызывает тревогу. Как сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке», в центр Алмазова в среду доставили Ивана Краско. По предварительной информации, ему резко стало плохо. 92-летнего Краско врачи забрали с дачи в Ленинградской области. По некоторым данным, сейчас артист в реанимации.

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Автор текста:Дарья Гапионок
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