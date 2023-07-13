Стала известна причина смерти звезды сериала «Каменская» Ларисы Маршаловой

Актриса театра и кино Лариса Маршалова ушла из жизни 12 июля. Ей было всего 44 года. О смерти звезды сообщили 13 июля
Представители театра заявили, что Маршалова ушла из жизни внезапно, ничто не предвещало беды.
«Она была талантлива… Это дар, которого мы не увидим и не почувствуем, потому что актриса театра и кино Лариса Маршалова ушла из жизни. И мы прощаемся с ней. Скорбим и прощаемся!» — говорится в сообщении.
По информации
За свою карьеру Маршалова успела сняться более чем в 100 фильмах и сериалах. Самые известные картины — «Город невест», «Детективное агентство „Иван да Марья“» и сериал «Каменская». У Маршаловой остались сын Владислав и муж.
Прощание с актрисой назначено, по предварительной информации, на 14 июля.
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