Московские ученые создали фантом, который поможет искать тромбы в сосудах и опухоли в груди

Несколько месяцев назад команда российских ученых предложила новый подход к лечению рака. Их способ должен помочь снизить тяжелые побочные эффекты от лечения. Исследователи создали пролекарство для комбинированной химиотерапии и фотодинамической терапии на основе платины и фотосенсибилизатора — это вещество увеличивает чувствительность тканей к воздействию света. Средство активизируется исключительно в зоне злокачественной опухоли под воздействием синего света. Препарат не трогает необлученные ткани, благодаря чему врачи могут точечно лечить болезнь.