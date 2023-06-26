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Московские ученые создали фантом, который поможет искать тромбы в сосудах и опухоли в груди

Это удобная модель, с помощью которой врачи будут совершенствовать свои навыки. Это поможет избежать ошибок во время лечения и не пропустить даже малейшие отклонения от нормы.

26 июня 20231
Московские ученые создали фантом, который поможет искать тромбы в сосудах и опухоли в груди
Источник:
Официальный сайт мэра Москвы

Научные сотрудники передового Центра диагностики и телемедицины депздрава Москвы разработали специальный тренировочный фантом для врачей. Модель имитирует нервы и сосуды человека, с помощью нее врачи смогут оттачивать свои профессиональные навыки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Благодаря учебной модели специалисты смогут развить навыки выполнения таких важных манипуляций, как получение доступа к сосудам под ультразвуковым контролем и блокада периферических нервов для анестезии.

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Кроме того, фантом позволяет улучшить диагностику тромбов головного мозга, новообразований в молочной и щитовидной железах. Все это поможет специалистам при лечении пациентов действовать максимально точно и без ошибок.

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Разработку уже протестировали в медицинском симуляционном центре городской клинической больницы имени Боткина. От врачей-практиков она получила только положительные отзывы.

Что еще разработали российские ученые

Несколько месяцев назад команда российских ученых предложила новый подход к лечению рака. Их способ должен помочь снизить тяжелые побочные эффекты от лечения. Исследователи создали пролекарство для комбинированной химиотерапии и фотодинамической терапии на основе платины и фотосенсибилизатора — это вещество увеличивает чувствительность тканей к воздействию света. Средство активизируется исключительно в зоне злокачественной опухоли под воздействием синего света. Препарат не трогает необлученные ткани, благодаря чему врачи могут точечно лечить болезнь.

В начале этого года стало известно, что ученые МФТИ разработали лекарство от аритмии на основе ботокса. Оказывается, ботулотоксин резко замедляет распространение волны возбуждения в слое клеток, и инъекции препарата могут успешно снимать аритмию. Это позволило начать разработку нового лекарства. Подробнее — ЗДЕСЬ.

Группа ученых из Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) и Уральского федерального университета (УрФУ) пришла к выводу, что определенная головная боль может быть предвестником инсульта. Эксперты даже разработали критерии, благодаря которым можно вовремя «поймать» опасное состояние и спасти жизнь.

Автор текста:Софья Хромова
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