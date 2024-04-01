От деликатеса придется отказаться: в Подмосковье врачи спасли любительницу свиных ушек

В феврале подмосковные врачи спасли 73-летнего мужчину, у которого случился разрыв пищевода — смертельно опасное состояние. По словам врачей, к таким тяжелым последствиям может привести как переедание, так и плохо пережеванная пища. В больницу мужчину доставили с жалобами на загрудинную боль и рвоту. Состояние больного осложнялось развитием сепсиса и гнойным медиастинитом — воспалением органов средостения, а также синдромом дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.