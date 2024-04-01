От деликатеса придется отказаться: в Подмосковье врачи спасли любительницу свиных ушек

В приемное отделение Луховицкой больницы доставили 60-летнюю женщину, которая жаловалась на боли в животе. Проведенное обследование показало, что у нее развилась кишечная непроходимость в области тонкого кишечника. Состояние пациентки ухудшалось на глазах, поэтому ее срочно отправили в операционную.
По словам Александра Натальского, хирурга Луховицкой больницы, уже во время операции врачи увидели плотное образование, которое и вызвало закупорку тонкого кишечника. Это оказался комок пищи с фрагментом свиного уха, которое женщина проглотила во время еды не разжевывая. Вмешательство длилось около 2,5 часов и, к счастью, прошло успешно.
Как
Вплоть до разрыва пищевода
В феврале подмосковные врачи спасли 73-летнего мужчину, у которого случился разрыв пищевода — смертельно опасное состояние. По словам врачей, к таким тяжелым последствиям может привести как переедание, так и плохо пережеванная пища. В больницу мужчину доставили с жалобами на загрудинную боль и рвоту. Состояние больного осложнялось развитием сепсиса и гнойным медиастинитом — воспалением органов средостения, а также синдромом дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.
Летом 2023 года 40-летнего пациента с разрывом пищевода спасали врачи Видновской больницы в Подмосковье. Сообщалось, что спонтанный разрыв пищевода у него случился из-за переедания.