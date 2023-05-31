Названы страны, где живет больше всего диабетиков. Россия тоже в списке

Страна, в которой живет меньше всего пациентов с сахарным диабетом, — это африканский Бенин (там людей с таким диагнозом около 1% от всего населения), а вот в Пакистане практически каждый третий — диабетик (30,80%).
Генетическая особенность
Рейтинг стран составили аналитики
На втором и третьем месте рейтинга стран, где живет больше всего диабетиков, — Французская Полинезия, это группа островов в южной части Тихого океана (25,2%), и Кувейт (24,9%).
В целом диабет чаще диагностируют у жителей Южной Азии и Ближнего Востока.
Что касается Бенина, занявшего самую последнюю строчку рейтинга, аналитики отмечают, что уровень жизни в этой западноафриканской стране очень низкий. Треть детей в возрасте до 5 лет страдают от недоедания, а более 70% населения работают в сельском хозяйстве — возделывают поля, то есть занимаются тяжелым физическим трудом.
А что в России?
США заняли довольно высокое 59-е место в рейтинге, в стране каждый десятый — диабетик. Великобритания оказалась гораздо ниже — на 136-м месте, 6% жителей этой страны имеют такой диагноз.
Россия в рейтинге на 155-м месте, 5,6% жителей страны больны диабетом. Рядом в списке — Грузия, Армения, Белоруссия, Азербайджан, Украина, Молдавия.
Вот места в рейтинге некоторых других стран.
10 — Египет (20,9%)
18 — Саудовская Аравия (18,7%)
21 — Мексика (16,9%)
31 — Турция (14,5%)
62 — Китай (10,6%)
65 — Испания (10,3%)
77 — Сербия (9,1%)
93 — Израиль (8,5%)
114 — Узбекистан (7%)
116 — Германия (6,9%)
122 — Япония (6,6%)
134 — Италия (6,4%)
170 — Франция (5,3%)
192 — Норвегия (3,6%)
210 — Гамбия (1,9%)
Симптомы диабета
Ситуацию с заболеваемостью диабетом в мире называют неинфекционной пандемией. По оценкам экспертов, 463 млн человек на планете страдает этим заболеванием, но только половина знает о своем диагнозе.
Как рассказала директор Института диабета НМИЦ, сахарный диабет есть у каждого 13-14-го жителя России, у каждого 6-го — преддиабет. Первые признаки болезни:
жажда, увеличение количества потребляемой жидкости до 3-5 литров в сутки;
зуд кожи и слизистых оболочек;
увеличение количества суточной мочи, в том числе в ночное время;
беспричинное снижение веса тела.
Анализы, которые покажут диабет, — это тест крови на глюкозу (из пальца — более 6,1 ммоль/л натощак, из вены — более 7,0 ммоль/л), а также гликированный гемоглобин — средний показатель уровня глюкозы за 3 месяца (норма — от 4,8 до 5,9%).