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Названы страны, где живет больше всего диабетиков. Россия тоже в списке

Больше всего людей с сахарным диабетом живет на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Россия не вошла даже в топ-100 списка. Всего в рейтинге 211 государств.

31 мая 20232
Диабет
Источник:
iStockphoto

Страна, в которой живет меньше всего пациентов с сахарным диабетом, — это африканский Бенин (там людей с таким диагнозом около 1% от всего населения), а вот в Пакистане практически каждый третий — диабетик (30,80%).

Генетическая особенность

Рейтинг стран составили аналитики Our World In Data с использованием данных Международной диабетической федерации (IDF) о здоровье жителей в возрасте от 20 до 79 лет. В список вошли 211 стран. Учитывались пациенты с диабетом как первого, так и второго типа.

На втором и третьем месте рейтинга стран, где живет больше всего диабетиков, — Французская Полинезия, это группа островов в южной части Тихого океана (25,2%), и Кувейт (24,9%).

В целом диабет чаще диагностируют у жителей Южной Азии и Ближнего Востока. Исследования показали, что это обусловлено генетическими особенностями и резистентностью к инсулину местных жителей, что повышает риски заболеть.

Что касается Бенина, занявшего самую последнюю строчку рейтинга, аналитики отмечают, что уровень жизни в этой западноафриканской стране очень низкий. Треть детей в возрасте до 5 лет страдают от недоедания, а более 70% населения работают в сельском хозяйстве — возделывают поля, то есть занимаются тяжелым физическим трудом.

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А что в России?

США заняли довольно высокое 59-е место в рейтинге, в стране каждый десятый — диабетик. Великобритания оказалась гораздо ниже — на 136-м месте, 6% жителей этой страны имеют такой диагноз.

Россия в рейтинге на 155-м месте, 5,6% жителей страны больны диабетом. Рядом в списке — Грузия, Армения, Белоруссия, Азербайджан, Украина, Молдавия.

Вот места в рейтинге некоторых других стран.

  • 10 — Египет (20,9%)

  • 18 — Саудовская Аравия (18,7%)

  • 21 — Мексика (16,9%)

  • 31 — Турция (14,5%)

  • 62 — Китай (10,6%)

  • 65 — Испания (10,3%)

  • 77 — Сербия (9,1%)

  • 93 — Израиль (8,5%)

  • 114 — Узбекистан (7%)

  • 116 — Германия (6,9%)

  • 122 — Япония (6,6%)

  • 134 — Италия (6,4%)

  • 170 — Франция (5,3%)

  • 192 — Норвегия (3,6%)

  • 210 — Гамбия (1,9%)

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Симптомы диабета

Ситуацию с заболеваемостью диабетом в мире называют неинфекционной пандемией. По оценкам экспертов, 463 млн человек на планете страдает этим заболеванием, но только половина знает о своем диагнозе.

Как рассказала директор Института диабета НМИЦ, сахарный диабет есть у каждого 13-14-го жителя России, у каждого 6-го — преддиабет. Первые признаки болезни:

  • жажда, увеличение количества потребляемой жидкости до 3-5 литров в сутки;

  • зуд кожи и слизистых оболочек;

  • увеличение количества суточной мочи, в том числе в ночное время;

  • беспричинное снижение веса тела.

Анализы, которые покажут диабет, — это тест крови на глюкозу (из пальца — более 6,1 ммоль/л натощак, из вены — более 7,0 ммоль/л), а также гликированный гемоглобин — средний показатель уровня глюкозы за 3 месяца (норма — от 4,8 до 5,9%).

Автор текста:Анна Майская
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