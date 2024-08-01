На Земле после короткой паузы началась магнитная буря

Напомним, в конце июля астрономы прогнозировали сильный магнитный шторм, который должен был бушевать в течение двух дней. На графиках его ожидаемая сила выглядела жутко: временами она доходила до уровня G3 по 5-балльной шкале. Но в реальности событий такого уровня не произошло. По данным астрономов, 30 июля была зафиксирована кратковременная слабая буря, потом ситуация на некоторое время вернулась в норму, а ближе к полуночи 31 июля буря вновь вернулась на Землю.