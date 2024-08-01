На Земле после короткой паузы началась магнитная буря

Прошедшая ночь, с 31 июля на 1 августа, принесла на Землю новую магнитную бурю. Пока ее уровень не превысил отметку G1 — слабой интенсивности. Но еще не вечер. Согласно онлайн-графику специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, ночью наблюдались всплески геомагнитной активности, они то вырастали до уровня бури, то немного стихали. Сейчас активность снизилась, но магнитосфера продолжает оставаться в возмущенном состоянии.
О начавшейся буре предупреждал сегодня утром и синоптик Михаил Леус.
«Минувшая ночь принесла на Землю магнитную бурю слабой интенсивности, класса G1, которая продолжалась в период с 21 часа до полуночи. Затем, примерно после 3-часовой паузы, когда геомагнитное поле было слабо возмущенным, магнитная буря, вновь слабой силы, класса G1, возобновилась и продолжается до сих пор», —
Напомним, в конце июля астрономы прогнозировали сильный магнитный шторм, который должен был бушевать в течение двух дней. На графиках его ожидаемая сила выглядела жутко: временами она доходила до уровня G3 по 5-балльной шкале. Но в реальности событий такого уровня не произошло. По данным астрономов, 30 июля была зафиксирована кратковременная слабая буря, потом ситуация на некоторое время вернулась в норму, а ближе к полуночи 31 июля буря вновь вернулась на Землю.
По прогнозам, состояние магнитосферы должно успокоиться во второй половине четверга, 1 августа. Хотя завтра тоже не исключены геомагнитные волнения.
Как облегчить самочувствие, если во время бурь вы чувствуете недомогание? Советы кардиолога читайте ЗДЕСЬ.
Чего ждать в августе
Согласно долгосрочному прогнозу экспертов Лаборатории солнечной астрономии, в целом геомагнитная обстановка в августе обещает быть спокойной. Большая часть месяца пока находится в «зеленой зоне». Однако в конце августа возможна очередная буря, которая может продлиться целых три дня подряд.
Ранее астрономы предупреждали, что активность Солнца продолжает идти к своему пику. Согласно общемировому прогнозу, его ожидают ровно через год, в июле 2025 года.