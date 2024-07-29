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Выглядит жутко: затяжная магнитная буря после вспышки на Солнце обрушится на Землю

Прогноз магнитных бурь обещает землянам неспокойный конец июля. После мощной вспышки на Солнце метеозависимых ждет серьезное испытание.

29 июля 2024Обсудить
магнитная буря
Источник:

iStockphoto

Магнитная буря, которую прогнозировали на начало недели, 29 июля, начнется на Земле чуть позже, но сила ее обещает быть весьма серьезной. Об этом предупреждают астрономы Лаборатории солнечной активности. По прогнозам, мощный геошторм будет терзать Землю два дня.

Нарастать магнитная буря начнет уже с полуночи 30 июля, к вечеру вторника ее мощность достигнет уровня G3. По классификации это сильный уровень, всего их 5, максимальный — G5, экстремально сильная буря.

По предварительным данным, геошторм продлится весь день 30 июля, почти не снижая своего накала, и захватит последний июльский день, немного снизившись, до уровня G1. Вернется в норму магнитосфера только к позднему вечеру среды. Это предварительные данные, которые еще могут поменяться.

Выглядит жутко: затяжная магнитная буря после вспышки на Солнце обрушится на Землю
Источник:

https://xras.ru/

Метеозависимым приготовить аптечки

Пик очередной сильной магнитной бури на Земле может прийтись на 18-19 часов 30 июля. Во время магнитных возмущений у метеопатов могут наблюдаться головные боли, скачки давления, раздражительность, усталость и упадок сил, поэтому эксперты советуют не напрягаться, поберечь себя и не забывать принимать прописанные врачом лекарства.

С недомоганием, связанным с магнитными бурями, поможет справиться отказ от стрессовых активностей, употребление большого количества воды и частое проветривание помещений.

Дачникам, у которых сейчас горячая пора, рекомендуется снизить темп работ на участках. А тем, кто занимается спортом, следует перейти на умеренные тренировки.

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Начало нового периода

Астрономы и метеорологи отмечают, что из-за частых вспышек на Солнце, которые фиксируются в последние недели, можно говорить о начале нового периода активности светила. Как сообщил синоптик Михаил Леус, в ночь на 29 июля на Солнце вновь произошла вспышка максимально возможного уровня силой Х1,5, которая попала в двадцатку самых сильных вспышек нынешнего года. Ранее говорилось о похожей мощной вспышке на Солнце. Она произошла около двух недель назад.

В связи со вспышкой на Солнце и прогнозируемой магнитной бурей на Земле в ближайшие дни ожидаются полярные сияния.

Автор текста:Анна Майская
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