Выглядит жутко: затяжная магнитная буря после вспышки на Солнце обрушится на Землю

Астрономы и метеорологи отмечают, что из-за частых вспышек на Солнце, которые фиксируются в последние недели, можно говорить о начале нового периода активности светила. Как сообщил синоптик Михаил Леус, в ночь на 29 июля на Солнце вновь произошла вспышка максимально возможного уровня силой Х1,5, которая попала в двадцатку самых сильных вспышек нынешнего года. Ранее говорилось о похожей мощной вспышке на Солнце. Она произошла около двух недель назад.