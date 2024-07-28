От застоя желчи и воспаления: 5 продуктов, которые понравятся вашей печени

От хорошей работы печени зависит не только очищение организма от вредных токсинов, аллергенов, алкоголя, избытка гормонов и нейромедиаторов. В зоне ее ответственности также такие важные задачи, как:
образование желчи и желчных кислот, участвующих в переваривании и усвоении жиров;
синтез холестерина, необходимого для строительства клеток и восстановления тканей,
обеспечение запасами витаминов А, D, В12.
Добавление в ежедневный рацион определенных продуктов поможет работе печени и системы пищеварения в целом. Специалисты портала Роспотребнадзора «Здоровое питание»
1. Тыква
В мякоти этого овоща содержатся вещества, обладающие гепатопротекторным действием. По словам экспертов, они участвуют в построении клеточной мембраны гепатоцитов — клеток печени, в обмене холестерина и защите липидов в клеточной мембране от окисления. Это:
витамин А (каротиноиды),
фосфолипиды,
ненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6.
Богата тыква и клетчаткой, которая оказывает мягкое желчегонное и противовоспалительное действие.
Для печени этот овощ будет полезен как в печеном, так и в вареном виде. Кстати, тыквенный сок или семечки ей тоже понравятся.
2. Свекла
Она богата витаминами А, группы В (В1, В2, В6, фолиевой кислотой) и фосфором, которые служат строительным материалом для клеток печени.
Клетчатка стимулирует желчевыводящие пути и помогает при застое желчи.
3. Красные ягоды (вишня, малина, клюква)
В ягодах красного цвета содержится много каротина (витамина А), аскорбиновой кислоты и пищевых волокон — пектинов, клетчатки.
«Все эти вещества стимулируют рост и регенерацию гепатоцитов при повреждении печени в результате таких заболеваний, как вирусные гепатиты, алкогольная болезнь печени, жировой гепатоз», — говорят в Роспотребнадзоре.
4. Зеленый чай
В этом напитке есть танин, кофеин и большое количество витамина С, что способствует противовоспалительному и мощному антиоксидантному эффекту.
«Учеными доказано: чай участвует в обмене различных видов жиров. А конкретно зеленый чай снижает уровень общего холестерина и „плохого“ холестерина (ЛПНП), что помогает в профилактике жирового перерождения печени (гепатоза) и атеросклероза», — добавляют специалисты.
5. Куркума
Эта популярная специя содержит полезные эфирные масла и куркумин, известный своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Все это работает на защиту гепатоцитов от токсинов и снижает степень так называемого окислительного стресса.
Пять признаков болезни печени
По словам врачей, симптомы заболевания печени обычно не проявляются до тех пор, пока она не будет серьезно повреждена. Поэтому важно регулярно проходить обследования, чтобы выявить проблемы на ранней стадии: сдавать анализ крови с проверкой печеночных показателей (АЛТ, АСТ и билирубина), а также делать хотя бы раз в год УЗИ органов брюшной полости.
По каким симптомам можно заподозрить, что печень под угрозой:
пожелтение кожи и склер глаз;
темная моча;
отеки ног, лодыжек и живота;
спутанное сознание;
легко появляются синяки и кровотечения.