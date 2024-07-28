От застоя желчи и воспаления: 5 продуктов, которые понравятся вашей печени

По словам врачей, симптомы заболевания печени обычно не проявляются до тех пор, пока она не будет серьезно повреждена. Поэтому важно регулярно проходить обследования, чтобы выявить проблемы на ранней стадии: сдавать анализ крови с проверкой печеночных показателей (АЛТ, АСТ и билирубина), а также делать хотя бы раз в год УЗИ органов брюшной полости.