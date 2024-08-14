На Урале мальчик оказался на грани инсульта после двух банок энергетика

Юного пациента доставили в Режевскую центральную районную больницу. Выяснилось, что до госпитализации несколько ночей мальчика мучила бессонница, потом у него начала сильно болеть голова и в итоге появились признаки самого настоящего инсульта — перекосило лицо и онемела половина тела.
Как
Как предупреждают специалисты, эффект воздействия на организм детей и подростков энергетических напитков, в состав которых входит кофеин, может быть непредсказуемым: их нервная система еще не окрепла.
Если вы подозреваете, что у человека инсульт, но не уверены в этом, попросите сделать его три вещи. А ЗДЕСЬ можно узнать, по каким признакам можно заподозрить микроинсульт и чем он чреват в будущем, если стараться его «перетерпеть» и отлежаться.
К слову
Весной подмосковные врачи спасли 31-летнюю женщину с сосудистой катастрофой. В больницу ее доставили с признаками ишемического инсульта: искривленная улыбка, нарушение речи и движений. Обследование показало, что у молодой женщины тромб закупорил среднемозговую артерию, которая снабжает кровью большую часть головного мозга. Как рассказали позже врачи, на развитие инсульта могут повлиять не только генетика и врожденные аномалии сердца и сосудов, но и вредные привычки — в частности, их пациентка курила.
А накануне стало известно о 25-летнем жителе Московской области, у которого развился острый мезентеральный тромбоз. Молодой мужчина чуть не умер. Причина оказалась в увлечении бодибилдингом и длительном приеме гормональных препаратов для увеличения массы тела.