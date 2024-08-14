На Урале мальчик оказался на грани инсульта после двух банок энергетика

Если вы подозреваете, что у человека инсульт, но не уверены в этом, попросите сделать его три вещи. А ЗДЕСЬ можно узнать, по каким признакам можно заподозрить микроинсульт и чем он чреват в будущем, если стараться его «перетерпеть» и отлежаться.