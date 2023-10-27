Тест на инсульт: эти три вещи помогут быстро распознать сосудистую катастрофу

По словам Ники Симоновой, степень поражения зависит не только от масштабов, но и от локализации инсульта. У многих людей, перенесших ОНМК, остается частично или полностью парализованной одна сторона тела, появляются нарушения речи, контроля функций мочеиспускания и дефекации, страдают память и познавательные функции. Чем быстрее будет оказана помощь, тем успешнее будет лечение и легче последствия. Как говорят медики, важно успеть в так называемый «золотой час» — первый час после катастрофы.