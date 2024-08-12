Молодой мужчина хотел стать Аполлоном, но чуть не умер от болезни пожилых

Как показало обследование, проведенное в Домодедовской больнице, у пациента острый мезентеральный тромбоз. По словам Кирилла Овчинникова, заведующего хирургическим отделением № 1 в стационаре, это смертельно опасное заболевание, при котором сокращается или полностью прекращается приток крови к части кишечника. Оно может спровоцировать некроз тканей, а затем и гангрену кишечника, что угрожает летальным исходом.
Как говорят врачи, эта болезнь крайне редко встречается у молодых. Однако вскоре стала понятна причина. Оказалось, что молодой мужчина увлекался бодибилдингом и длительное время пил гормональные препараты для увеличения массы тела — стероиды.
«Мы вместе с анестезиологами-реаниматологами провели уникальную высокотехнологичную операцию. Мы удалили пациенту два метра тощей кишки и заново сшили оставшийся жизненно необходимый орган», — рассказал Кирилл Овчинников.
Доктор добавил, что прием каких-либо гормонов даже в виде пищевых добавок может привести к венозному тромбозу и ишемии не только органов пищеварения. В опасности может оказаться также сердце, головной мозг.
Как
К слову
В прошлом году бурный медовый месяц довел 52-летнего жителя Подмосковья до реанимации. Как выяснилось, новоиспеченный муж хотел быть на высоте в постели с молодой женой и после свадьбы стал принимать препараты для потенции. При этом мужчина совмещал любовные подвиги с алкоголем.
В итоге все закончилось больницей, куда мужчину привезли без сознания и с пониженным давлением. Врачи выявили у него алкогольную интоксикацию, а также высокий риск поражения печени и нарушения функций почек.