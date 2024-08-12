Молодой мужчина хотел стать Аполлоном, но чуть не умер от болезни пожилых

Как показало обследование, проведенное в Домодедовской больнице, у пациента острый мезентеральный тромбоз. По словам Кирилла Овчинникова, заведующего хирургическим отделением № 1 в стационаре, это смертельно опасное заболевание, при котором сокращается или полностью прекращается приток крови к части кишечника. Оно может спровоцировать некроз тканей, а затем и гангрену кишечника, что угрожает летальным исходом.