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Подмосковные врачи спасли 31-летнюю курильщицу с инсультом

Когда молодую женщину доставили в стационар, признаки ишемического инсульта были слишком очевидны: искривленная улыбка, нарушение речи и движений.

3 апреля 20244
инсульт голова
Источник:
iStockphoto

Обследование в региональном сосудистом центре Ступинской больницы показало, что у женщины окклюзия: тромб закупорил среднемозговую артерию, которая снабжает кровью большую часть головного мозга. Это смертельно опасное состояние, поэтому пациентку срочно отправили в операционную.

«По нашим наблюдениям, инсульт сейчас значительно помолодел. Самые частые его появления связаны с генетическими факторами, врожденными аномалиями сердца и сосудов.  Однако влияние оказывают и вредные привычки, например курение, которым увлекалась наша пациентка», — рассказал Петр Золотарев, заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения.

Когда хирурги удалили из артерии 3-миллиметровый тромб, к женщине почти сразу же вернулись подвижность и речь. А спустя несколько часов ее состояние полностью стабилизировалось.

Подмосковные врачи спасли 31-летнюю курильщицу с инсультом
Источник:

mz.mosreg.ru

Как сообщили в минздраве Московской области, благодаря профессионализму врачей сейчас жизни и здоровью девушки ничто не угрожает. Ее уже выписали домой, порекомендовав бросить курить и отказаться от других вредных привычек. 

Чтобы защититься от инсульта, подмосковные врачи советуют:

  • придерживаться сбалансированного питания;

  • заниматься спортом;

  • не злоупотреблять алкоголем;

  • меньше нервничать;

  • больше двигаться.

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Заметите эти признаки — срочно вызывайте скорую

Если заметили у близкого человека следующие признаки инсульта, не медлите: лучше всего успеть вызвать скорую не позднее первых 4-4,5 часов от начала сосудистой катастрофы. В этом случае есть шанс, что лечение будет максимально эффективным, а последствия — минимальными.

  • Угол лица у человека опущен вниз.

  • Человек не в состоянии произнести свое имя.

  • Он не может встать и поднять руку.

Что запрещено делать при подозрении на инсульт? Рекомендации фельдшера скорой помощи читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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