Подмосковные врачи спасли 31-летнюю курильщицу с инсультом

Если заметили у близкого человека следующие признаки инсульта, не медлите: лучше всего успеть вызвать скорую не позднее первых 4-4,5 часов от начала сосудистой катастрофы. В этом случае есть шанс, что лечение будет максимально эффективным, а последствия — минимальными.