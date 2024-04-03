Подмосковные врачи спасли 31-летнюю курильщицу с инсультом

Обследование в региональном сосудистом центре Ступинской больницы показало, что у женщины окклюзия: тромб закупорил среднемозговую артерию, которая снабжает кровью большую часть головного мозга. Это смертельно опасное состояние, поэтому пациентку срочно отправили в операционную.
«По нашим наблюдениям, инсульт сейчас значительно помолодел. Самые частые его появления связаны с генетическими факторами, врожденными аномалиями сердца и сосудов. Однако влияние оказывают и вредные привычки, например курение, которым увлекалась наша пациентка», — рассказал Петр Золотарев, заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения.
Когда хирурги удалили из артерии 3-миллиметровый тромб, к женщине почти сразу же вернулись подвижность и речь. А спустя несколько часов ее состояние полностью стабилизировалось.
Как
Чтобы защититься от инсульта, подмосковные врачи советуют:
придерживаться сбалансированного питания;
заниматься спортом;
не злоупотреблять алкоголем;
меньше нервничать;
больше двигаться.
Заметите эти признаки — срочно вызывайте скорую
Если заметили у близкого человека следующие признаки инсульта, не медлите: лучше всего успеть вызвать скорую не позднее первых 4-4,5 часов от начала сосудистой катастрофы. В этом случае есть шанс, что лечение будет максимально эффективным, а последствия — минимальными.
Угол лица у человека опущен вниз.
Человек не в состоянии произнести свое имя.
Он не может встать и поднять руку.
Что запрещено делать при подозрении на инсульт? Рекомендации фельдшера скорой помощи читайте ЗДЕСЬ.