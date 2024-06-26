Московские хирурги помогли мужчине избавиться от «заячьего глаза»

Как отмечают в институте, в качестве трансплантата пластические хирурги используют кожу из заушной области пациента: ее цвет со временем будет полностью совпадать с цветом кожи на веке . По словам врачей, через несколько недель после вмешательства оперированное веко ничем не будет отличаться от здорового.