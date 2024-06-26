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Московские хирурги помогли мужчине избавиться от «заячьего глаза»

«Заячий глаз», или лагофтальм, — так называют патологию, при которой веки не полностью закрывают глазное яблоко. Это не просто эстетическая проблема. Если с ней ничего не делать, можно в итоге лишиться зрения.

26 июня 2024Обсудить
Московские хирурги помогли мужчине избавиться от «заячьего глаза»
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iStockphoto

У 44-летнего жителя Волгоградской области «заячий глаз» стал осложнением онкологического лечения. Хотя такое может случиться и по другим причинам — например, после неудачной пластической операции.

Еще в феврале 2024 года молодой мужчина почувствовал болезненные ощущения в области шеи и заметил там узловые образования. Он самостоятельно обратился к врачам Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена — филиала НМИЦ радиологии. Обследование показало: у пациента рак правой околоушной слюнной железы. Специалисты института провели ему радикальную паротидэктомию — полностью удалили пострадавшую железу и выполнили лимфаденэктомию на шее.

Однако после завершения основного лечения у мужчины развился паралич ветвей лицевого нерва. Появилась слабость мимических мышц лица и лагофтальм, или «заячий глаз». По словам врачей, такое осложнение нередко встречается после радикального удаления злокачественной опухоли на лице. После хирургического лечения врачи назначают пациентам поддерживающую местную терапию, а при необходимости — выполняют реконструктивно-пластическое микрохирургическое вмешательство на веках.

Как рассказал Дмитрий Давыдов, заведующий отделом онкопластической хирургии МНИОИ им. П.А. Герцена, «заячий глаз» — опасное состояние, которое нельзя оставлять как есть.

Дмитрий Давыдов
Пластическая хирургия

Пластический хирург, заведующий отделом онкопластической хирургии МНИОИ им. П.А. Герцена, профессор, доктор медицинских наук

«Дело в том, что, когда глазное яблоко не закрывается полностью, у пациента может развиться высыхание роговицы — кератопатия, могут присоединиться инфекционные процессы, вплоть до образования язв в роговице и даже потери зрительных функций», — поясняет профессор Давыдов.

Чтобы спасти глаз, пациенту требовалась операция по утяжелению верхнего века — увеличение веса помогло добиться полноценного закрытия. Также мужчине восстановили и нижнее веко, чтобы улучшить его прилегание к поверхности глазного яблока, поддержать его форму и тонус.

Как отмечают в институте, в качестве трансплантата пластические хирурги используют кожу из заушной области пациента: ее цвет со временем будет полностью совпадать с цветом кожи на веке. По словам врачей, через несколько недель после вмешательства оперированное веко ничем не будет отличаться от здорового.

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Автор текста:Анастасия Романова
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