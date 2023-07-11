Хирурги РДКБ сохранили руку девочке, которую чуть не разорвал лев

Врачи Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава на протяжении десяти лет восстанавливали руку девочки, пережившей нападение льва. Медики даже смогли возвратить ей все функции. Более того, правильный подход дал возможность избавиться от рубцов.
Трагедия произошла 12 лет назад. В тамбовском зоопарке лев затащил в клетку четырехлетнюю девочку. Хищник повредил ребенку левое плечо и надплечье, трахею. В местную больницу пострадавшую привезли в тяжелом состоянии. Через три дня ее доставили в Российскую детскую клиническую больницу, где врачи реанимации и интенсивной терапии 12 дней боролись за ее жизнь. К счастью, успешно. Несмотря на серьезные ранения и травмы, руку удалось полностью сохранить. А чтобы помочь восстановить функции конечности, к лечению подключили команду травматологов.
Два года специалисты отделения травматологии и ортопедии работали над восстановлением костной структуры, сращивали поврежденные участки. После нападения зверя врачи диагностировали у ребенка полный вывих плеча, раздробление плечевой кости со смещением и повреждение трахеи. Все это время девочка не могла нормально двигать рукой. Впрочем, сухожилия и артерии чудом уцелели, поэтому врачи могли продолжать работу. Именно это дало возможность восстановить суставы и кость, постепенно при этом восстанавливая и функции руки.
Когда первый этап лечения завершился, врачи перешли к следующему, самому длительному по времени этапу — реконструктивно-пластическому. К этому времени девочка могла двигать рукой, но с некоторыми ограничениями. Из-за рубцов возникла контрактура, которая мешала поднять руку выше 90 градусов. В первую очередь специалисты занимались восстановлением этой функции, разрабатывали суставы.
В рамках реконструкции врачи провели поэтапное восстановление всех тканей. Под рубцами их практически не было — ни подкожно-жировой прослойки, ни мышц. Врачам пришлось буквально заново их создавать. Для этого рубцовую ткань заменили здоровой с помощью эспандерной пластики.
Основа метода — эспандер, специальный баллон, который позволяет постепенно растянуть кожу. Из-за этого появляется ее избыток, который перемещают на пораженный участок.
Общая площадь реконструированного участка у девочки — 30 на 20 сантиметров в районе плечевого сустава.
Лечение растянулось надолго, так как за год врачи могли выполнить не больше одной операции с эспандером. Всего девочка перенесла 11 операций. Кроме того, параллельно она проходила курс реабилитации.
Сейчас хирургический этап лечения завершен. Девочке предстоит удалить самые крупные и заметные рубцы лазером. Она может свободно двигать рукой: функции восстановлены в полной мере.