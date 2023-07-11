Хирурги РДКБ сохранили руку девочке, которую чуть не разорвал лев

Трагедия произошла 12 лет назад. В тамбовском зоопарке лев затащил в клетку четырехлетнюю девочку. Хищник повредил ребенку левое плечо и надплечье, трахею. В местную больницу пострадавшую привезли в тяжелом состоянии. Через три дня ее доставили в Российскую детскую клиническую больницу, где врачи реанимации и интенсивной терапии 12 дней боролись за ее жизнь . К счастью, успешно. Несмотря на серьезные ранения и травмы, руку удалось полностью сохранить. А чтобы помочь восстановить функции конечности, к лечению подключили команду травматологов.